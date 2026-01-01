Pozo del Tigre se prepara para brillar con sus “Carnavales de la Alegría” el próximo 13 y 14 de febrero

En la noche del sábado 17 se realizó el “Carnaval del Mercado Comunitario de Emprendedores” en Herradura. Este evento fue el punto para promocionar los carnavales de Pozo del Tigre que tendrán lugar el próximo 13 y 14 de febrero, en el corsódromo de esa localidad.

Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, explicó que “nosotros trabajamos a través del MCE haciendo el nexo entre los diferentes eventos”; por eso “en esta oportunidad la gente de Pozo del Tigre vino a visitar el Mercado de Herradura para poder promocionar sus carnavales”.

En este sentido, resaltó que “tenemos propuestas muy variadas” y señaló que “esta actividad también se replica en otras localidades como el MCE de Pirané”.

De esta manera, indicó que “los emprendedores formoseños se preparan para participar de estos espacios presentando productos de muy buena calidad”.

Carnavales pozotigrenses

Por su parte, el intendente de Pozo del Tigre, Andrés De Yong, agradeció la hospitalidad de su par de Herradura, Ernesto Heizenreder y a la Subsecretaría de Empleo, aprovechando para invitar a todo el pueblo formoseño a los “carnavales pozotigrenses” que se realizará el 13 y 14 de febrero.

Detalló que “en esta edición vamos a tener comparsas de estilo carioca, unas nuevas que bailan cumbia, y también caporales”, subrayando que “año tras año vamos creciendo con nuevas comparsas y nuevos estilos de baile”.

“Somos la capital de la alegría, porque juegan los chicos y los grandes”, expresó, enfatizando en que “es un entusiasmo muy lindo lo que vivimos los pozotigrenses, y por eso, esperamos a todos los que nos quieran visitar”.

Además, valoró la articulación con la empresa privada “Beer Monkeys”, que apostará a los corsos y anticipó que gracias a esta colaboración y al apoyo del Gobierno de Formosa, contarán con la presencia de shows musicales de primer nivel, incluyendo artistas de Buenos Aires, bandas locales y comparsas de otras localidades, además de las tradicionales noches de nieve y espuma.



