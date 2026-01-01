Heizenreder anticipó que “seguramente la semana próxima habrá fecha definida” para la Fiesta de la Corvina

El intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, destacó el éxito de la temporada de verano en la villa turística y anticipó que ya se está trabajando en lo que será una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río.

En diálogo con AGENFOR, el jefe comunal brindó detalles sobre el intenso movimiento que registra la localidad, resaltando que cada fin de semana la actividad en el balneario local “explota” de visitantes.

Asimismo, puso de relieve “trabajo articulado con el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo y el Ministerio de Turismo”, subrayando que “tenemos diversas actividades para todas las vacaciones con el objetivo de convocar a la mayor cantidad de visitantes a nuestro pueblo”.

Y precisó que más allá de las tradicionales casas quintas con pileta, Herradura ha evolucionado en su oferta turística, mencionando que “se está trabajando con los emprendedores para sumar experiencias como cabalgatas guiadas, avistaje de aves, paseos náuticos y salidas de pesca”.

“Eso está enriqueciendo mucho la oferta turística y estamos teniendo buenos resultados en estos tiempos tan difíciles”, aseguró.

Respecto a la tradicional Fiesta Nacional de la Corvina de Río, el Intendente adelantó que “seguramente la semana próxima ya vamos a tener la fecha definida”, tras coordinar con organismos provinciales y con los vecinos paraguayos, “para garantizar el éxito del evento”, indicó.

“Nuestra roncadora ya se hizo presente hace más de un mes en la laguna y riachos interiores”, afirmó Heizenreder, quien confirmó que, a pesar de las variaciones en el nivel del agua, “hay buenas capturas”. Esto ya atrae a pescadores de otras provincias y barras pesqueras que eligen Herradura, concluyó.



