COVID- 19: En el cierre de esta semana, se reportó una baja en los casos

Igualmente, piden a la comunidad, continuar con la prevención a través de los cuidados difundidos y recuerdan que tener al día los refuerzos de la vacuna sigue siendo una de las medidas preventivas fundamentales.

Este domingo 18, el Gobierno de Formosa dio a conocer que en la última semana se realizaron 1.156 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 73 de ellos resultados positivos a coronavirus (Índice de positividad 6,3%).

Del total, 27 corresponden a la ciudad de Formosa; nueve a Mayor Villafañe y ocho a las localidades de San Martín Dos y El Colorado.

Asimismo, siete casos se detectaron en Clorinda, cinco en General Belgrano, cuatro en Laguna Blanca, dos casos cada uno en Palo Santo y Gran Guardia y uno en Laguna Naineck.

De esta manera, informaron que son 110 casos activos; se registraron 125 altas y no hay internados por esta enfermedad. Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 344 en total.

Respecto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, indicaron que fueron diagnosticados 153.313 casos en total; 151.775 pacientes se recuperaron y fueron 1.351 fallecimientos por coronavirus.



