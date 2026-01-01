“Positivo balance” del operativo policial realizado en Navidad y Año Nuevo

El comisario mayor Carlos Alberto Mauri, jefe del Departamento de Operaciones Policiales de la Policía de Formosa, se refirió al amplio despliegue preventivo que, con motivo de las fiestas de fin de año, se llevó adelante en el territorio provincial.

“La Policía de Formosa diagramó un amplio dispositivo en toda la provincia por las tradicionales fiestas de fin de año. Estuvimos trabajando en todo el territorio formoseño”, manifestó a AGENFOR.

En ese sentido, indicó que “luego del análisis que hicimos en términos estadísticos, el saldo es ampliamente positivo. Tuvimos un trabajo coordinado con todas las Regionales, así que fue altamente exitoso”.

Explicó que “hicimos trabajos de seguridad vial en todas las rutas de la provincia de Formosa con controles de alcotest”, como además “tuvimos algunas intervenciones”.

Del mismo modo, puso en valor que “la gente tuvo una colaboración activa con la Policía” en el dispositivo preventivo que se implementó en la ciudad capital y en las localidades del interior, con el objetivo de garantizar tranquilidad y seguridad durante los festejos.

“Veían que la Policía estaba en las rutas, en distintos puntos de la provincia, y trabajó articuladamente, entendió lo que es la tarea policial y se trabajó sin ningún tipo de inconvenientes en este amplio dispositivo que involucró a 4000 efectivos aproximadamente en todo el territorio”, enfatizó.

No obstante, puso de relieve que “el trabajo policial sigue, teniendo en cuenta que hay mucho movimiento en las rutas, ya que la gente que se está desplazando” por las vacaciones de verano.

En el caso de la Capital, en virtud del inicio de las actividades en las piletas del Parque Acuático “17 de Octubre” y el próximo comienzo de las colonias de verano, “estamos trabajando en lo que es el desplazamiento de la gente durante esta temporada de verano”.

“Tenemos un dispositivo ya implementado en el Parque Acuático y en el Parque Infantil Paraíso de los Niños, donde habrá concentración de muchos chicos de los diferentes barrios de la Capital, como así también de la provincia”, finalizó.



