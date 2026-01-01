Destacan el servicio de Neuropediatría del Hospital de Alta Complejidad como referente provincial en atención integral infantil

El servicio de Neuropediatría del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de Formosa se consolida como referente provincial en el diagnóstico y tratamiento de patologías del sistema nervioso en niños y adolescentes, ofreciendo una atención multidisciplinaria que integra todas las especialidades de la institución para garantizar el mejor cuidado de los pacientes pediátricos.

La doctora Laura Bobadilla, responsable del servicio, junto al doctor Santiago Fernández, destacaron que “la neuropediatría surgió como especialidad médica independiente durante el siglo XX al comprobarse que el sistema nervioso en desarrollo de los niños difiere sustancialmente del de los adultos, requiriendo así un abordaje específico y diferenciado”.“La neuropediatría aborda patologías del sistema nervioso central y periférico, centrándose en el desarrollo y la maduración de este sistema. Es una especialidad de gran importancia porque permite detectar diagnósticos de forma precoz, lo que hace que el tratamiento sea también precoz y tengamos buenos pronósticos”, explicó la doctora Bobadilla.Asimismo, puntualizó que “el servicio atiende condiciones como TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), autismo, trastornos de aprendizaje y convulsiones, donde el diagnóstico precoz resulta fundamental para un tratamiento eficaz”.Y resaltó que “nunca el neuropediatra atiende solo, siempre la atención es multidisciplinaria”, involucrando pediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos y terapistas ocupacionales según las necesidades de cada paciente.Cabe mencionar que, una particularidad del servicio del Hospital de Alta Complejidad es que cuenta con neurólogos de adultos con orientación en neuroinfantil, lo que permite una visión integral desde el recién nacido hasta pacientes de edad avanzada. “Esto nos da el beneficio de poder abordar la especialidad en todas las edades y evitar la transición traumática del paciente pediátrico al neurólogo de adultos”, señaló Bobadilla.Como hospital de tercer nivel, la institución recibe pacientes derivados que no pudieron resolver su problemática en centros de salud (primer nivel), ni en hospitales referentes (segundo nivel). Para atender estos casos complejos, el servicio dispone de equipamiento de última generación: tomografía, resonador de alta resolución, electroencefalografía, electromiografía con velocidad de conducción y polisomnografía.Por eso, la especialista enfatizó en que “contamos con todos los servicios, tanto en diagnóstico por imágenes como en neurofisiología, para poder abordar enfermedades de todo tipo. Tenemos todas las herramientas para hacer diagnósticos y tratamientos de enfermedades de tercer nivel”.Esta capacidad de respuesta integral sólo es posible gracias a las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de la provincia de Formosa, que han permitido fortalecer el sistema de salud con equipamiento tecnológico avanzado y profesionales especializados, garantizando que los niños y niñas de Formosa reciban el mejor diagnóstico y tratamiento para continuar creciendo con salud y calidad de vida, valoró al cerrar.