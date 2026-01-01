Portocarrero adelantó detalles de la 10° Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré

Organizadas por el municipio capitalino, se viene la 10° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré que se realizará el 7 y el 8 de febrero; serán dos jornadas con ferias gastronómicas, artesanales y comerciales, un imponente espectáculo musical y actividades deportivas y recreativas para el disfrute y diversión de los vecinos y de quienes visiten la ciudad.

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero, adelantó que la Fiesta ofrecerá actividades para todos los gustos y edades y que este año, cumpliendo su décima edición, se preparan actividades para celebrar uno de los eventos más importantes de la ciudad.

“Vamos a tener tanto actividades turísticas pero también actividades deportiva; la primera edición del año del Crosfit para todos los amantes de esta disciplina, y también lo natación, de aguas abiertas, actividades de calistenia, también actividades de fútbol infantil de arena en el Complejo Deportivo Municipal Los Iglú, paseos en piragua, una actividad que se llama “Uniendo Playas” en la cual vamos a salir del puerto de la ciudad hacia lo que es la playa de Alberdi, Punta Arena, y de allí a Parque Arena, que es nuestra playa, para hacer ese triángulo”, explicó el Portocarrero.

“En cuanto al espectáculo e el escenario del Playón Municipal, se lucirán diferentes artistas, tanto locales como también de la región y de proyección también internacional. Ahora estamos ya pronto a lanzar la grilla y después tener lo que son todas las actividades que ya se realizan actualmente en el paseo. Lo que es la zona del sector gastronómico, fundamentalmente”, adelantó.

En cuanto al aspecto cultural del festival, Portocarrero explicó: “Lo que tiene que ver con danza y otras actividades culturales que obviamente van a poner a punto también este sector del paseo. Entre otras actividades, también vamos a tener la Masterclass de Zumba, también en el Playón Municipal, además de la carrera de mozo y camarera que se suele realizar en el marco de esta fiesta, que se coordina entre lo que es la Dirección de Turismo, la Dirección de Deporte, la Dirección de Cultura, el Museo. Ferroviario y articulando también con UTGRA, quien apoya en este caso la carrera de mozo.”

“Nos estamos preparando con todo porque vamos a tener también la procesión de nuestra Virgen, cosa que siempre hacemos en el marco de nuestras actividades, como fue el "A toda la costa" del año pasado. Lo que fue la novena edición de “La Fiesta Nacional del Río”, también lo hicimos con la procesión de nuestra patrona. Así que desde aquí invitamos a la gente a que nos acompañe el 7 y 8 de febrero a la décima fiesta nacional del “Río Mate y Tereré”, en el paseo”.

“Así que los invitamos a todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Formosa a la décima fiesta nacional internacional del río Mate y tereré, que se va a llevar a cabo en el paseo ferroviario”.



