El Municipio activó el plan de tareas semanal beneficiando a distintos barrios de la ciudad

Múltiples sectores de la ciudad vieron circular por sus calles máquinas y camiones de la comuna capitalina al mando de operarios municipales, quienes arrancaron este lunes con la agenda programada para la semana, poniendo énfasis en el arreglo de calles y la mejora de desagües pluviales.

Personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, junto a cooperativas de trabajo, desarrollaron un operativo para la limpieza y perfilado de calles en seis conglomerados de la zona norte de la ciudad: Antenor Gauna, Las Orquídeas, Stella Marys, Los Inmigrantes, 7 de Mayo y República Argentina.

Otra cuadrilla fue la encargada de llevar adelante acciones para el mantenimiento y mejora del drenaje pluvial en el B° Don Joaquín, puntualmente con trabajos de cuneteo y la ejecución de cruces de calle en intersecciones puntuales del lugar.

Finalmente, otro equipo tuvo a cargo un operativo de limpieza en el B° Namqom, que consistió específicamente en la limpieza y levantamientos de esquineros en diferentes sectores del conglomerado







