Pobladores destacan las obras realizadas por el Gobierno provincial para reforzar las barreras de contención

Equipos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanzan con tareas de mantenimiento, recrecimiento y ensanche de las defensas del terraplén sur del Bañado La Estrella, fundamentales para proteger a las comunidades ante posibles desbordes del río Pilcomayo.

En efecto, a los fines de evaluar en terreno el progreso de estos trabajos, el vicegobernador Eber Solís encabezó una comitiva integrada por el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa; el diputado provincial (MC) Aldo Ingolotti; el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, y otras autoridades provinciales, quienes recorrieron la amplia zona donde se materializó el refuerzo de las defensas, las que fueron acrecentadas más de un metro y medio.

Así lo destacó Carlos Montoya, referente de Campo del Cielo, ponderando que se concretó un “trabajo excelente” por parte del Gobierno provincial.

“Estoy muy agradecido porque las defensas se han levantado más de un metro y medio y van a ser aptas para proteger a las familias. Así que en la comunidad estamos tranquilos por el trabajo que se hizo”, apreció, al dialogar con AGENFOR.

Por su parte, el concejal justicialista de Las Lomitas Jorge Martínez Meza remarcó que “en todo momento Vialidad Provincial estuvo haciendo la contención, con el levantamiento y el ensanchamiento de este anillo de defensas”, remarcando que “en algunas partes se levantaron más de dos metros de altura para poder tener la certeza y la seguridad, llevando así tranquilidad a toda la comunidad”.

En ese sentido, valoró “este enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno provincial para proteger” a las poblaciones ante la crecida del río Pilcomayo.

A su turno, la presidenta de la comunidad originaria de Campo del Cielo, Juana González, apuntó que “las defensas se levantaron más de un metro y para nosotros es importante tener esta barrera porque protege del agua a nuestra comunidad, donde viven como 600 personas”.

A su turno, Ingolotti, legislador provincial (MC) y asesor del Poder Ejecutivo, explicó que “en el canal Farías, en este momento, ingresa aproximadamente el 10% de todo el caudal que viene de la alta cuenca, las lluvias que se producen y alimentan a todo el sistema y las precipitaciones locales”.

“Esos tres factores son los determinantes para tener un Bañado cargado o no –precisó-. El año pasado y este, las riadas se adelantaron, el Paraguay lleva muy poca cantidad de agua, no más del 10%, y las lluvias fueron muy copiosas sobre el sistema”.

Por ello, “a partir del día 4, el agua empezó a pasar sobre el Vertedero de la Ruta 28, lo que nos indica que toda la humedad está cargada en su máximo nivel. Las 400 mil hectáreas del Bañado están cargadas y empezó el excedente a pasar ese dique”.

Por consiguiente, “todos los sistemas que alimentan de agua a las distintas localidades están activos, lo que indica que no vamos a tener ningún tipo de necesidades o déficit hídrico en la provincia para consumo humano”.



