El Hospital Interdistrital Evita de Formosa presentó su revista médica

Se llevó a cabo la presentación de la primera edición de la revista médica del Hospital Interdistrital Evita (HIEF), un importante acontecimiento institucional que refleja el compromiso con la producción de conocimiento, el trabajo interdisciplinario y el fortalecimiento del sistema de salud pública provincial.

La jornada contó con la presencia de autoridades de los diversos organismos que conforman la red sanitaria de la provincia de Formosa, entre ellas el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, el Hospital de la Madre y la Mujer, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”, el Centro Provincial de Hemoterapia y el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) además de los responsables de los Servicios del HIEF.

También, la diputada provincial justicialista Cristina Mirassou, médica de profesión, así como el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole.

“Este espacio de encuentro permitió poner en valor el trabajo de los equipos de salud y reafirmar el rol del hospital como ámbito de formación, reflexión y crecimiento permanente al servicio de la comunidad”, se subrayó desde el nosocomio, agradeciendo “enormemente” a todos los que participaron en la realización de este primer número.

“Es un gran desafío que hemos aceptado, de empezar a publicar y difundir lo que hace el hospital, fundamentalmente, donde todo el sistema de salud está invitado para presentar su actividad, cumpliendo, por supuesto, normas estándares que a nivel nacional y también internacional nos piden”, subrayó el director del HIEF, el doctor Samuel Gutiérrez.

Según comentó a AGENFOR, “la idea es que todos puedan acceder a presentar su trabajo, que luego será analizado por los editores, ya que hay un conjunto de profesionales que forman parte del comité editorial”.

“Queremos plasmar no sólo lo que se hace, sino también consolidarnos como un centro sanitario académico, un hospital escuela, teniendo en cuenta que no solamente formamos especialistas, sino que además rotan por el nosocomio estudiantes de Medicina del último año de distintas provincias como Buenos Aires y Corrientes, Rosario, etcétera”, explicó.

Quienes desean obtener la primera edición de la revista del HIEF pueden hacerlo en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1jZxLtbwAj-7jvWemCYGhqsFqUdf7s0mH/view



