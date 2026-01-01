Planifican cooperativas que trabajarán con la planta “Fermosa Biosiderúrgica”

Así lo adelantó el subsecretario de la Economía Social, Ricardo Fischer, al señalar que la decisión del gobernador Gildo Insfrán es sostener el trabajo tanto de las cooperativas, como de los consorcios que ya existen en la provincia.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recordó que la economía social es una poderosa herramienta que fomenta que las personas se asocien, sin intermediarios.

En ese marco comentó que es intenso el trabajo con el Polo Científico y Tecnológico y el Instituto PAIPPA en el armado de cooperativas que trabajarán en forma directa con la planta “Fermosa Biosiderúrgica” que se encuentra en plena construcción.

“Estamos planificando cómo se van a armar las cooperativas, ya tenemos los modelos de los hornos especiales, para carbón de vinal. Se trabaja con carboneros y en reforzar las cooperativas de ladrilleros que aportarán los ladrillos para la construcción no solo de los hornos, sino de la planta biosiderurgica en sí” explicó.

Agregó que “En cuanto a los ladrilleros, ya reforzamos su tarea, les entregamos maquinaria, herramientas. En el armado de las carboneras, estamos planificando en los lugares estratégicos, porque debe ser cerca de los vinales, para disminuir el costo del transporte”.

En este punto recordó Fischer que cuando el gobernador Gildo Insfrán presentó este mega proyecto de Fermosa Biosiderúrgica, en alianza con empresarios brasileños, recalcó que “todo el trabajo de la provisión de carbón se haría a través de cooperativas”.

Trajo a colación el funcionario provincial que durante el año 2025 el sector ladrillero tuvo un importante apoyo del Gobierno provincial, sobre todo en la localidad de Las Lomitas, donde el intendente libertario Atilio Basualdo no les entregó las herramientas que había enviado el gobernador Gildo Insfrán.

“Así que entregamos casi 150 equipos de ladrillería, le hemos dado agua, le hemos dado las herramientas y están trabajando, están produciendo” reveló el funcionario.

Dijo que esta metodología se replica también en Pirané y Palo Santo, cuyos productores de ladrillos también se sumarán al trabajo de la biosiderúrgica.

Madereros

En otro pasaje de la entrevista Fischer ratificó que continúa el trabajo de los consorcios madereros en el trabajo y entrega de muebles para escuelas inauguradas por el Gobierno provincial, un convenio firmado hace varios años y que consiste en la provisión de pupitres y sillas de madera para los establecimientos escolares, como forma de sostener la industria local.

Davos

Fischer también analizó el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y lamentó no sólo el vocabulario que utilizó tratando de “parásitos” a los dirigentes políticos, sino su enérgica defensa al capitalismo, el ataque a Venezuela y su alineamiento con Estados Unidos.

“La Argentina está destruida económicamente, y él habla de que nos estamos recuperando, que ya salimos de la crisis. El salió de la crisis, él y todo el grupo económico que maneja, porque ellos se quedaron con recursos de todos los argentinos” lamentó.



