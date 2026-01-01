Disminuyen levemente los casos de dengue en Formosa en la última semana

Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de seguir implementando las medidas de prevención, enfatizando en la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso adecuado de larvicidas y la aplicación de repelentes para evitar picaduras

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia de Formosa informó que en la última semana se han realizado 5.208 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 6 de ellos resultado positivo a Dengue.

Los casos positivos se registraron tres en Palo Santo, y un caso en Laguna Blanca, Misión Tacaaglé y El Potrillo.

Además, comunicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, como tampoco hubo pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia ni hemocomponentes transfundidos.

No hay fallecidos por dengue y las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con esta enfermedad fueron 40.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, el total de los casos diagnosticados desde el 1° de enero de 2026 a la fecha son 21, el serotipo viral circulante el DEN 2 y no hay fallecidos.

Respecto de las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, las brigadas realizaron bloqueo en 4.292 viviendas, visitaron en total 6.904 y hallaron cerradas otras 1.819.

Asimismo, se negó el ingreso a las brigadas en 793 viviendas, y en 510 fueron erradicadas las larvas del mosquito transmisor.

En el mismo sentido, fueron entregadas 4.292 unidades de repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED.

La tarea sanitaria significó el trabajo de 359 personas.



