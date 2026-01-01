Plan Nutrir: Con recursos provinciales, el Gobierno de Formosa garantiza la soberanía alimentaria de 18.500 familias

La coordinadora ejecutiva del Plan Provincial Alimentario Nutrir, Anahí Santander, confirmó que el servicio no se interrumpe durante el receso de verano y destacó que el plan se sostiene “exclusivamente con fondos del Tesoro Provincial”, beneficiando tanto a familias en situación de vulnerabilidad como a miles de productores paipperos que abastecen con sus productos.

Santander brindó detalles sobre la operatividad del sistema durante el mes de enero y el impacto económico que representa para la mesa de los formoseños.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), explicó que “después de Navidad tuvimos una semana de organización y arrancamos la primera semana de trabajo del 2026 el 3 de enero”; así que “ya estamos transitando la tercera semana de labor”, indicó.

Subrayó que “no paramos por vacaciones y estamos súper organizados para que el bolsón llegue a cada familia más allá de que estemos en el receso”.

Asimismo, indicó que “estamos trabajando con productos que son de estación”, puntualizando que “cada familia consta con una tarjeta magnética donde figura el día, turno, y centro de distribución donde tienen que acercarse a buscar sus bolsones”.

De esta manera, afirmó que esta política se sostiene “con recursos provinciales”, resaltando que “son más de mil productores paípperos los que están abasteciendo al Plan Nutrir” y enfatizó en que “eso no es un número menor, porque cerramos el 2025 con más de cuatro millones de kilos de alimentos frescos proveídos por los paipperos y eso tiene un impacto directo en las economías regionales de cada localidad”.

Además, comentó que “estamos trabajando con 24 localidades en toda la provincia de Formosa” y puso de relieve que “el Estado provincial se hace cargo de la logística del traslado de estos productos, desde la chacra de los productores hasta el centro de acopio en el parque industrial y luego, la redistribución de estos productos a los siete centros donde se entregan estos bolsones”.

“En un supermercado sale muchísima plata y los beneficiarios del Plan Nutrir lo están obteniendo de manera gratuita”, subrayó, insistiendo en que “el costo es asumido netamente por el Estado, algo único en el país”.

Por todo esto, mencionó que “en un contexto nacional donde se están quitando todos los derechos, en la provincia de Formosa estamos sosteniendo derechos”; y agregó que “eso es algo que tenemos que poner en valor siempre”.

Finalmente, detalló que “el Plan Nutrir actualmente beneficia 18.500 familias con bolsones que reciben cada 15 días, o sea, dos veces al mes”, marcando que “si tenemos que poner un valor, estamos hablando aproximadamente entre 80 y 100 mil pesos por bolsón”.

Centros de distribución

La entrega se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, en los siete centros operativos estratégicamente ubicados en la Capital y aclaró que “son cuatro semanas de entrega en el mes y cuando hay una quinta semana, se cierran los centros para reorganizar”.



