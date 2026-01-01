María Cristina: el centro de salud fortalece la prevención y el acceso de la población a los servicios gratuitos

Mediante un trabajo ininterrumpido y planificado que incluye charlas informativas, atención, vacunación y controles, que en esta oportunidad llegó hasta San Miguel y Santa Teresa para promover el cuidado integral de la salud en todas las edades.

Entre el jueves 22 y el viernes 23 de enero, el centro de salud de la localidad María Cristina llevó adelante una ronda de charlas informativas en dos comunidades originarias de la zona: San Miguel y Santa Teresa, con el objetivo de promover en la población distintos temas vinculados al cuidado de la salud y, al mismo tiempo, dar a conocer los servicios gratuitos que se encuentran disponibles desde el efector sanitario.

Uno de los ejes centrales de las charlas estuvo puesto en los métodos anticonceptivos que son entregados de manera gratuita desde el centro de salud, en sus distintas presentaciones: orales, inyectables, implantes subdérmicos y el dispositivo intrauterino (DIU), promoviendo su uso para una planificación familiar y una procreación responsable, adecuadas. A su vez, se informó sobre los métodos anticonceptivos de emergencia.

El equipo de salud se refirió también a los controles que deben realizarse durante el embarazo para evitar complicaciones, detectar de manera oportuna problemas de salud en la madre y el niño, prevenir partos antes de término y nacimientos prematuros.

Y se habló de la importancia del estudio de PAP como herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer de cuello uterino, detallando en qué consiste y cómo se efectúa la toma de muestra.

Vacunación

Por otro lado,los expositores hicieron especial hincapié en la vacunación como una herramienta clave para la prevención de múltiples enfermedades, remarcando la necesidad de mantener completos los esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida.

En ese sentido, la directora del centro de salud, la doctora Irma Lottero, señaló el rol fundamental que cumplen las vacunas “en la primera infancia”, mencionando que, en la Argentina, se presentaron “casos positivos de tos convulsa y de otras enfermedades que hacía muchos años no se registraban”, motivo por el cual es necesario “estar vacunados, sobre todo, los más chiquitos de las familias”.

En esa franja etaria, destacó a las vacunas“pentavalente, triple bacteriana celular, triple bacteriana acelular y a las indicadas durante el embarazo”, recordando que desde el 12 de enero se encuentra en marcha la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a las embarazadas que están entre la semana 32 y 36 de gestación.

En tanto comentó que, en el marco de este trabajo en terreno, en ambas comunidades “los vacunadores completaron esquemas con la aplicación de las dosis a todos los grupos etarios y embarazadas”.

Además, los pequeños recibieron los controles antropométricos periódicos para constatar su buen estado de salud y detectar situaciones de riesgo nutricional.

Otras recomendaciones

A la par, se tocaron otros temas, como higiene ylos cuidados que deben tenerse principalmente con los niños ante las altas temperaturas. “Se repasaron cuáles son los signos y síntomas de alarma del golpe de calor, teniendo en cuentalas temperaturas elevadas que tenemos en nuestra zona, en esta época”, dijoLottero.

“Se enseñó a los vecinos sobre la forma en que se debe preparar una sal casera de rehidratación y se dieron las recomendaciones, sobre todo a las madres, para que mantengan a los bebés y niños de corta edad constantemente hidratados, con ropa clara, liviana y holgada; en la sombra y lugares más frescos, al resguardo del sol y del calor intenso”, explicó por último la doctora.

Las charlas concluyeron con la entrega de cepillos de dientes, crema dental y folletos con información sobre cada uno de los temas desarrollados.



