El Vicegobernador visitó las obras del Río del Norte en su gira por el oeste

En el marco de su reciente gira por diversas localidades del oeste provincial, el vicegobernador Eber Solís también visitó, junto a la comitiva que lo acompañó, las obras del puente y las compuertas del Río del Norte.

Cabe recordar que el Vicegobernador, junto al administrador general de Vialidad Provincial, Javier Caffa, intendentes, funcionarios y referentes de la zona, recorrieron esta semana las obras de defensas hídricas que se ejecutan –con una inversión íntegra del Tesoro Provincial- para proteger a las comunidades ante las crecidas del río Pilcomayo.

En el caso del Río del Norte, el presidente de la Comisión de Fomento de Fortín Lugones, Norman Torres, destacó al dialogar con AGENFOR que “esta es una de las tantas obras significativas que ejecutó el Gobierno de la provincia de Formosa por decisión del gobernador GildoInsfrán, reactivando algo que la naturaleza había abandonado”.

“Fuimos hasta la naciente del Río del Norte en El Descanso, a más de 30 kilómetros de la ruta 86 y alrededor de 70 kilómetros de mi pueblo”, subrayó, remarcando que el afluente “recorre más de 150 kilómetros, ya que llega prácticamente hasta Fortín Leyes, y realmente es muy valioso porque nos aporta el vital elemento para la vida, que es el agua”.

En ese sentido, explicó que “con la crecida del río Pilcomayo y el primer ingreso de agua hacia el Bañado La Estrella, se van a recargar los reservorios, los riachos y las cañadas de los campos, llevando agua dulce a varias comunidades”. Por ejemplo, mencionó que beneficia lugares como Posta Cambio Salazar, Santa Rosa, Kilómetro 15, Lugones, El Ceibal, Sandrelli, San Martín Dos, San Isidro y Fortín Leyes.

“Es cíclica la crecida del Bañado, así que debemos estar atentosy no descuidarnos”, enfatizó y valoró los paleocauces reactivados por el Gobierno provincial, así como los canales artificiales construidos con compuertas reguladoras, ya que merced a ello el Río del Norte ha posibilitado que una vasta zona del territorio provincial, que tenía dificultades de déficit hídrico, haya superado ese problema.



