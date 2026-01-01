Pirané: Un joven ebrio resultó lesionado tras perder el control de su moto

Un joven, de 19 años, circulaba en estado de ebriedad, perdió el control de su Motomel, y sufrió lesiones, en el barrio Caacupeí, de la localidad de Pirané.

El hecho se registró el lunes último a las 01:15 horas, cuando los efectivos de la Comisaría Pirané, intervinieron en el siniestro ocurrido en la intersección de calles Venezuela y Virgen de Caacupé.

Según las pericias, un motociclista circulaba en sentido norte-sur, cuando por causas que tratan de establecer, perdió el control del rodado en impactó contra un montículo de tierra en la vereda de una vivienda.

Luego, colisionó contra un poste de mampostería de alimentación eléctrica y un árbol, donde la motocicleta quedó sostenida entre las ramas de un árbol.

El conductor cayó al suelo y sufrió lesiones por lo que fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local.

El médico de turno diagnosticó escoriaciones en región torácica y dorsal, calificadas como lesiones leves y se constató que el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Se labraron las actuaciones correspondientes, con intervención de personal de la Delegación Policía Científica Pirané y de REFSA, quienes procedieron al corte del suministro eléctrico del poste afectado.

El joven quedó en libertad ambulatoria y el rodado restituido a su propietario luego de las pericias de rigor, según disposición del Juzgado de Paz de Pirané.

CLORINDA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Detuvieron a un sujeto por agredir fiscalmente a su pareja y hermano

• Investigan los pormenores del hecho sucedido.

Efectivos de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial de Clorinda detuvieron a un hombre, de 27 años, por tornarse violento con su grupo familiar.

El martes último cerca de las 01:20 horas, la propietaria de un inmueble quien denunció su hijo agredió a su pareja y lesionó a su hermano que intentó intervenir.

Los uniformados acudieron a la vivienda ubicada en el barrio San Miguel, de la ciudad de Clorinda, donde se entrevistaron con la denunciante y aprehendieron al autor.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial donde fue notificado de su situación procesal y quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.



