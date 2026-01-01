La Policía detuvo a una mujer y desarticuló un punto de cultivo y fraccionamiento de marihuana

• Secuestraron una planta de marihuana y envoltorios con estupefacientes

Efectivos de la Subcomisaría Subteniente Perín y Delegación Pirané de la Dirección General de Drogas Peligrosas, aprehendieron a una mujer tras un allanamiento en la localidad de Subteniente Perín.

El procedimiento se concretó el martes último, a las 07:30 horas, tras las minuciosas averiguaciones, relacionadas a la causa judicial ya en curso.

En ese contexto, fueron alertados que en una vivienda ubicada en el barrio La Costanera, habría una actividad de cultivo de plantas de marihuana, las cuales luego serían fraccionadas y comercializadas.

De inmediato, integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané, iniciaron las tareas de investigación que permitieron reunir elementos probatorios suficientes.

Las evidencias del caso fueron puestas a conocimiento de la Jueza de turno durante la feria judicial, Dra. Silvana Jarzynski, quien direccionó el procedimiento y ordenó allanar el lugar.

La medida judicial se realizó con la colaboración de personal de la Delegación de Informaciones Policiales y en presencia de testigos hábiles.

En el lugar, los efectivos detuvieron a una mujer, secuestraron una planta de marihuana, once envoltorios de estupefacientes en bolsas de polietileno y dinero en efectivo.

La sustancia incautada resultó apta para la elaboración de dosis destinadas al consumidor, conforme las pruebas de orientación realizadas por personal especializado.

Después, la mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.







