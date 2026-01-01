Hospital de la Madre y la Mujer: Se realizó el primer encuentro 2026 del curso de PIM

De este modo, con la presencia de más de una veintena de asistentes, dio inicio un nuevo ciclo para la Preparación Integral de la Maternidad (PIM) que promueve un enfoque integral en el cuidado de las embarazadas.

Este miércoles, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), llevó a cabo el primer encuentro correspondiente al 2026 del curso de PIM, que se desarrolla en el Hospital de la Madre y la Mujer desde septiembre de 2025.

Dando apertura a un nuevo año, este miércoles 7 de enero contó con la participación de 13 embarazadas y sus respectivos acompañantes, teniendo en cuenta que esta capacitación está basada en el parto humanizado y respetuoso, centrado en la familia.

Cabe mencionar, que este programa es completamente gratuito para la comunidad, se encuentra a cargo del Servicio de Obstetricia del hospital y la valiosa colaboración de un equipo interdisciplinario de pediatras, especialistas en neurodesarrollo, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, psicopedagogos, kinesiólogos y profesores de yoga, garantizando así un enfoque integral en la atención de las futuras mamás.

Durante la jornada de este miércoles, los participantes recibieron información brindada por el módulo de obstetricia y pediatría, que abordó temas como: signos de alarma en el embarazo, el trabajo de parto y los cuidados del recién nacido, además de fomentar la conexión entre la madre y el bebé.

Mientras que, en la sesión de actividad física, se practicaron técnicas de esferodinamia con posturas y posiciones para el trabajo de parto, proporcionando también herramientas para el alivio del dolor con masajes, ejercicios de respiración y relajación, entre otras.

Al mismo tiempo, se mostraron algunos movimientos dinámicos de la espalda alta y cervicales con técnicas de yoga prenatal para disminuir tensiones, incluyendo en todo momento a los acompañantes en los roles de apoyo que pueden ofrecer en esta etapa.

La licenciada Erika Vakazur, referente del Servicio de Obstetricia, subrayó la importancia de este curso y esbozó: “Brindamos información y recomendaciones para un cuidado completo del embarazo, parto y puerperio, además de apoyo emocional y promoción de la lactancia materna, entre otros temas”.

“Los encuentros se se realizan semanalmente los miércoles a las 9 horas y abarca alrededor de cuatro a cinco clases, permitiendo a las participantes repetir el ciclo si lo desean”, explicó.

En tanto, reiteró que está destinado a mujeres que se encuentran en el último trimestre de gestación, que viven en cualquier punto de la ciudad y quieren participar.

“También asisten las que son derivadas de otros centros de salud y hospitales y pueden hacerlo acompañadas de una persona de su elección, ya sea su pareja, un familiar o una amiga o quienes elijan”, aclaró.

Por último agregó que “para participar pueden inscribirse en la oficina de referencia del hospital”.



