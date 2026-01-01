Dos motocicletas fuera de circulación en operativos de control vehicular para la seguridad vial

• Realizaban ruidos molestos con caños de escape deportivo y maniobras peligrosas

Integrantes de la Comisaría Laguna Blanca secuestraron dos motos, demoraron a un sujeto y retuvieron a un adolecente, por distintas infracciones.

La primera intervención fue concretada en la madrugada del jueves último, cuando los efectivos, retuvieron a un menor por circular en una Honda Titán, de 150 cilindradas, con escape modificado.

El adolescente fue entregado a su padre en carácter de guarda tutelar, según el protocolo vigente.

El segundo caso fue durante la noche del jueves, cuando los efectivos realizaban tareas de control de vehículos con identificación de personas, en el barrio Centro.

Allí, demoraron a un sujeto que circulaba de forma imprudente, en una Honda Wave, de 110 cilindradas, lo que implicaba un riesgo a su integridad física y la de terceros.

Las partes fueron notificadas de su situación legal respectiva y los rodados secuestrados, a disposición del Juzgado de Paz de menor Cuantía, de esa localidad.