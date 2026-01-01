Pirané: Dos policías resultaron lesionados durante una intervención

Los delincuentes los atacaron con disparos de arma de fuego

Efectivos de la brigada investigativa de la Unidad Regional Dos, resultaron heridos al intentar detener a dos sujetos que circulaban en una moto robada. El incidente ocurrió el jueves alrededor de las 02:50 horas en inmediaciones de la Plaza Belgrano de la localidad de Pirané.

Los policías observaron a los individuos, señalados como autores de los hechos ilícitos investigados, cuando estos aceleraron su marcha y uno de ellos disparó con un arma de fuego hacia los agentes.

Luego, los sujetos colisionaron a los integrantes de la fuerza, lo que provocó la caída de los cuatro ocupantes de ambos rodados, ínterin en que los delincuentes abandonaron la Honda Wave y huyeron, mientras detonaban el arma en dirección a los efectivos.

Por la situación, un policía utilizó su arma reglamentaria y efectuó disparos disuasivos en un zanjón para proteger su integridad y la de su compañero.

Producto de la colisión, los investigadores sufrieron lesiones leves.

A través de la base de datos de la Dirección General de Informática, comprobaron que la moto tenía un pedido de secuestro en una causa por "Hurto Calificado", secuestraron el vehículo y un cuchillo de grandes dimensiones encontrado en el baúl.

El caso fue informado al juez de feria, Dr. Enrique Javier Guillén, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, quien direccionó las actuaciones procesales.

Por otro lado, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el lugar y durante la inspección hallaron una vaina servida, calibre 9 mm.

También realizaron pruebas de Dermotest a los policías, en tanto que la moto y las armas fueron secuestradas y trasladadas a la dependencia policial.

Al mismo tiempo, iniciaron las actuaciones administrativas a fin de establecer la responsabilidad funcional en el hecho que se analiza.

La investigación continúa para detener a los malvivientes, quienes ya se encuentran identificados. (Con foto)