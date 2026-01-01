Anularon dos centros de distribución de drogas en Ingeniero Juárez

• La investigación inició con información aportada por la comunidad

Efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas Ingeniero Juárez detuvieron a un hombre, anularon dos centros de distribución de estupefacientes y secuestraron una importante cantidad de elementos vinculados a la actividad ilícita.

La investigación se inició a partir de información aportada por la comunidad, que revelaron la presunta actividad ilícita desarrollada en domicilios del barrio El Cargadero y en el centro de la ciudad.

Con las pruebas reunidas, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, que ordenó dos allanamientos, que se concretaron el jueves último.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración de integrantes del Destacamento Desplazamiento Rápido, la Comisaría local, Comando Radioeléctrico y dependencias subordinadas a la Unidad Regional Seis.

Durante las requisas detuvieron al investigado y secuestraron clorhidrato de cocaína, equivalente a unas 350 dosis, $1.000.000 en efectivo, balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares, equipos informáticos y de vigilancia, una Honda XR 150 cilindradas, un arma de aire comprimido Bersa Thunder Pro, municiones, entre otros elementos.

Finalizadas las diligencias de rigor, el detenido fue trasladado y alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 3, de Las Lomitas, a disposición de la Justicia.







