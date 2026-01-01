Comandante Fontana: Colisión entre dos motociclistas dejó un herido grave

Ocurrió sobre Ruta Nacional N° 81, en la localidad de Comandante Fontana

Dos motociclistas colisionaron y uno de ellos permanece internado con lesiones de gravedad en el Hospital Central, de esta ciudad capital.

El miércoles último alrededor de las 21:00 horas, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 81, a unos 200 metros del acceso principal a la localidad de Comandante Fontana.

En el lugar, los efectivos constataron que dos motocicletas colisionaron y los conductores cayeron sobre la cinta asfáltica y terminaron con lesiones; uno de ellos fue derivado al Hospital Central con heridas graves.

Los involucrados son una Zanella ZB conducida por una joven de 22 años y una Suzuki AX 100 cc, al mando de un hombre, de 33 años, los dos domiciliados en la misma localidad.

Según se pudo establecer ambos conductores circulaban en mismo sentido (Oeste – Este) y uno de ellos al intentar adelantarse, por cuestiones que son materia de investigación, se produjo la colisión.

Tras la evaluación médica, se determinó que el conductor de la motocicleta Suzuki presentaba traumatismo de cráneo con lesiones graves y fue derivado de urgencia hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Científica con tomas fotográficas y mediciones, estableciéndose las zonas de impacto de ambos rodados.

Las motocicletas involucradas fueron secuestradas y trasladadas a sede policial. Por el hecho se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de interviniente.







