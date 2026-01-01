El Parque Acuático “17 de Octubre” puso en marcha su sexta temporada de colonias de vacaciones

Este lunes 5, en una jornada marcada por el entusiasmo, niños de diversos barrios de la ciudad capital dieron inicio a la sexta temporada de la colonia de vacaciones del Parque Acuático “17 de Octubre”, este lunes 5.

En diálogo con AGENFOR, el subdirector del Parque Acuático, el profesor Nicolás Pintos, expresó su satisfacción por el comienzo de las actividades y precisó que niños de los barrios El Porvenir, Villa del Carmen, Santa Rosa, Villa Hermosa y el 8 de Marzo disfrutaron de la primera jornada de este módulo semanal.

Pintos resaltó que “normalmente nuestra colonia empieza los martes, a excepción de este día”, y brindó detalles, puntualizando que “al recibir a los niños hacemos la revisión médica; luego pasan a desayunar y después, de acuerdo a su rango etario, trabajan en las piletas, haciendo actividades recreativas y un poco de natación con herramientas de flotación ya que nosotros necesitamos que el niño aprenda a manejarse con seguridad en el agua”.

Seguidamente, precisó que “al pasar 40 minutos de trabajo con los profesores, tienen su rato de pileta libre”, destacando que “el Parque tiene muchos atractivos en cuanto a toboganes, juegos y pileta de olas también”.

Y señaló que “cerca de las 11 de la mañana, salen a cambiarse y se les entrega un sándwich”.

Pintos puso de relieve el hecho de contar con un complejo como el Parque Acuático en Formosa, destacando que “tener un complejo así que sea totalmente gratuito para los formoseños y para la gente que viene afuera, no se da en todas las provincias”, y resaltó que “esto cuesta mucho mantenimiento y lleva mucho esfuerzo”.

Asimismo, destacó el impacto económico que genera el Parque en la provincia: “Se crean muchos puestos de trabajo directos durante la temporada e indirectos en toda la zona comercial del Circuito Cinco y el sector turístico. Recibimos gente de Chaco, Corrientes, otras provincias vecinas y de la hermana República del Paraguay”.

Finalmente, el Subdirector adelantó que la semana que viene se continuará con el programa “Conociendo mi Provincia”, mediante el cual niños del interior formoseño visitarán la Capital para disfrutar de las instalaciones.

“Bajo la conducción de nuestro gobernador Gildo Insfrán, el Modelo Formoseño está presente en todos los ámbitos, salud, educación y también el recreativo”, agregando que “el formoseño puede vacacionar en su propia provincia”, concluyó Pintos.



