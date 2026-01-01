La Policía recuperó tres motocicletas y detuvo a un hombre

En distintas intervenciones realizadas en la ciudad

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron tres motocicletas robadas en los barrios Incone, Don Joaquín y Urbanización Maradona, de esta ciudad capital.

El primer procedimiento tuvo lugar el sábado último, cuando los integrantes de la Subcomisaria República Argentina recibieron información sobre una moto, que había sido sustraída.

Tras las tareas de campo y entrevistas con vecinos, los policías encontraron el bien en un baldío del barrio Urbanización Maradona, de esta ciudad, oculta entre malezas y ramas.

El rodado fue secuestrado y trasladado hasta la comisaría, en tanto continúan las tareas investigativas para detener a las autores del hecho.

El segundo procedimiento fue este domingo, alrededor de las 04:50 horas, cuando personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial recorrían las calles internas del barrio Incone.

Allí, observaron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que uno de ellos subió a una Zanella ZB que se encontraba estacionada.

Ante la confusa situación los efectivos realizaron un minucioso seguimiento, los interceptaron y tras intentar identificarlos, uno de ellos huyó; mientras que el otro fue aprehendido cuando intentó abandonar la moto y fugarse.

El tercer procedimiento fue realizado por la Brigada Delegación Distrito Cinco, también este domingo, cuando fueron alertados sobre la sustracción de una Honda CB 190, en el barrio Don Joaquín.

De inmediato, iniciaron las tareas de campo y en pocas horas lograron secuestrar la motocicleta, que encontraron abandonada en inmediaciones del lugar donde había sido robada.

En todos los casos, el personal de Policía Científica documentó los procedimientos, las motos fueron trasladadas hasta las dependencias policiales y luego restituidas a sus propietarios.











