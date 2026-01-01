Para Nacif el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Ingeniero Juárez les aseguraron una exitosa cosecha 2025 a los productores paipperos de la Costa del Bermejo”

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó que durante el año 2025, se vio reflejado de manera concreta el trabajo y el acompañamiento a los productores paipperos de la costa del río Bermejo.

Para Nacif, “este importante avance fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Ingeniero Juárez y el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA, porwue brindamos un acompañamiento integral y sostenido a más de 60 familias paipperas de la región.

Asi, Nacif detalló que las familias beneficiadas pertenecen a distintos parajes y comunidades rurales, tales como, El Desmonte, Isla de Cuba, El Mistolar, Paraje La Toma, Bolsa Palomo, El Totoral, Media Luna, El Porongal, Pozo de la Piedra, El Chañaral, La Corzuela, Fortín Belgrano, y parajes y comunidades wichi, entre otros.

Como se recordará el apoyo incluyó el laboreo de la tierra en las chacras, la entrega de semillas, el seguimiento técnico permanente y, posteriormente, el acarreo de las frutas producidas para su comercialización en Ingeniero Juárez.

Actualmente, se continúa trabajando junto a las familias en la cosecha de sus frutos, entre los que se destacan sandías, zapallos, choclos y melones, reafirmando el compromiso permanente con el pequeño productor y la economía familiar rural.

“Este es el resultado de un Estado presente, que acompaña, planifica y trabaja junto a nuestros productores para generar desarrollo, arraigo y oportunidades en el interior profundo de la provincia”, expresó el intendente Rafael Nacif., quien valoró la determinación del Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán, que con acciones y gestiones siempre les demuestra que el único camino para salir adelante es la unidad.



