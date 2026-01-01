El Castramóvil municipal se trasladará el próximo martes al B° 28 de Junio

La Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina informa que, el próximo martes 20, se realizará operativo de castración, vacunación antirrábica y desparasitación, donde se trasladará el Castramóvil con sus especialistas para brindar el mejor servicio, tal como lo viene haciendo por los barrios de la ciudad.

Desde el área, dependiente a su vez de Acción Social municipal, detallaron que el operativo se llevará a cabo en la canchita “Pequeños Valores” de 8 a 12 donde, además, se podrá acceder a los servicios de vacunación antirrábica y desparasitación, ambas por orden de llegada.

Para la castración, por su parte, deberán sacar turno previamente, enviando un mensaje con la palabra CASTRAMOVIL al 3704605703, a la vez que las vacunaciones y atención veterinaria se realizarán sin turno, tal como se mencionara anteriormente.



