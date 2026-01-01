Pacientes de salud mental participan de los talleres terapéuticos de verano organizados por el Hospital de día “Explorando Caminos”





Iniciativa que fomenta la recuperación y reinserción psico-social, combinando creatividad y diversión durante la temporada estival.

En el marco de las actividades que propone en verano el Hospital de Día “Explorando Caminos”, dependiente del Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital distrital N° 8 “Eva Perón”, continúa brindando apoyo integral a sus pacientes a través de diversos talleres terapéuticos.

Esta semana, se llevó a cabo un taller de manualidades en el que los participantes tuvieron la oportunidad de confeccionar alfombras y portarretratos utilizando materiales reciclables, siempre bajo la guía y acompañamiento de profesionales del área de salud mental.

El jefe del servicio, el médico psiquiatra Norberto Ramírez, destacó que estos talleres se encuentran funcionando desde febrero de 2014, beneficiando a numerosos pacientes. “Ya son más de diez años de trabajo continuo, ofreciendo espacios donde los usuarios pueden expresarse y aplicar los aprendizajes que adquieren”, subrayó.

Además, recalcó la importancia de estas actividades en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que, en la Argentina, garantiza el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. Al tiempo que promueve su reinserción psico-social.

El doctor Ramírez también informó que, durante el verano, los pacientes no solo participan en el taller de manualidades, sino que asisten a otros, como cocina, huerta y música. A la vez que siguen con las salidas terapéuticas que se realizan de manera programada a emblemáticos lugares de la provincia, tanto en la Capital como en el interior.

Asimismo, mencionó que los viernes de cada semana “los pacientes concurren a la colonia de vacaciones dispuesta por el Gobierno de la provincia de Formosa en el Parque Acuático 17 de Octubre. “Una actividad muy importante, que no solo aporta a la salud mental, sino también a la salud física de nuestros usuarios, permitiéndoles disfrutar de momentos de esparcimiento con entusiasmo y alegría”, remarcó.

Cabe destacar, que este accionar, forma parte de las tantas políticas sanitarias trazadas por el gobernador Gildo Insfrán, que marca la fuerte presencia de un Estado provincial, reafirmando su compromiso con la atención integral de la salud mental, creando espacios de inclusión y desarrollo personal, donde los pacientes interactúan, y afianzan sus capacidades y habilidades.



