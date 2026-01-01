“Esta oportunidad les cambió la vida”: la historia de dos gemelos juarenses que cumplen su sueño en Córdoba

Clara Echegoyen, vecina del barrio Mechero y trabajadora municipal de Ingeniero Juárez, contó con emoción la experiencia que están viviendo sus hijos Augusto y Lionel, hermanos gemelos de 11 años que hoy juegan al fútbol en el Club Social y Deportivo Colón de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba.

“Para nosotros como familia esta oportunidad les cambió la vida. Mis hijos siempre soñaron con jugar al fútbol y hoy están viviendo algo que parecía muy lejano. Salir de Juárez, estar en otro lugar y poder crecer desde lo que aman es algo que no se puede explicar con palabras”, expresó.

Clara destacó el acompañamiento recibido desde el Municipio de Ingeniero Juárez y valoró especialmente el respaldo del intendente Rafael Nacif. “Sentir que no estamos solos, que el Estado acompaña y está presente, nos da tranquilidad y fuerza para seguir. Como mamá, eso es invaluable”, señaló.

Finalmente, remarcó que esta experiencia demuestra que cuando hay apoyo, compromiso y oportunidades, los sueños de los chicos del interior también pueden hacerse realidad. “Augusto y Lionel representan a muchos niños juarenses que sueñan en grande. Ojalá esta historia inspire a otras familias a creer que sí se puede”.



