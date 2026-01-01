Formosa impulsa su industria audiovisual: Una serie local llegó a Amazon Prime Video Japón

El proyecto audiovisual “No abras este mensaje”, desarrollado por Iru Producciones con participación íntegramente formoseña, fue incorporado al catálogo de Amazon Prime Video Japón. Esta expansión internacional fue posible gracias al Programa Internacionalización PyME, una política estratégica de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), que acompaña a las empresas locales en su camino hacia los mercados globales.

La serie de terror “No abras este mensaje”, producida por Iru Producciones, empresa formoseña, alcanzó un logro inédito al formar parte del catálogo de Amazon Prime Video Japón, consolidando así la proyección internacional del talento formoseño.

El proyecto, dirigido por Alfredo Rodríguez y con un equipo técnico y artístico compuesto por más de 70 profesionales locales, fue impulsado por el Programa Internacionalización PyME, herramienta que brindó evaluación del potencial exportador, capacitaciones, asesorías, acceso a información de mercados y oportunidades de networking, con un acompañamiento constante de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo.

Este programa, que se implementa junto al CFI, permitió a Iru Producciones adecuar sus contenidos a los estándares internacionales, fortaleciendo su posicionamiento en el competitivo mercado audiovisual. “Destacamos la importancia de que las empresas participen activamente de este programa, que está pensado para brindar herramientas concretas que les permitan abrirse al mundo desde Formosa”, subrayó el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza.

La serie, inspirada en el universo de las “creepypastas”, fue adaptada a las exigencias narrativas y técnicas del mercado japonés, y reformateada en cuatro capítulos dobles para su distribución internacional. Este hito confirma la capacidad del sector formoseño para producir contenidos originales con altos niveles de calidad y proyección global.

Durante su desarrollo, el proyecto fue beneficiado por el FOMECA en la línea de “Fomento a la producción propia”, donde obtuvo el primer puesto a nivel nacional, validando la excelencia de la propuesta. Además, fue reconocida con un Martín Fierro Federal y obtuvo gran éxito de audiencia en televisión nacional. “Que esta ficción nacida en Formosa llegue a Japón no es nuestra primera puerta al mundo, pero creo que es la ideal”, afirmó Alfredo, director de la serie, resaltando la relevancia simbólica del vínculo cultural con ese país.

En un contexto nacional signado por el desfinanciamiento de las políticas culturales y el vaciamiento de organismos del sector audiovisual, la decisión política del Gobierno de Formosa de acompañar a sus PyMEs con programas concretos reafirma su compromiso con la producción cultural, el trabajo local y la soberanía audiovisual, se subrayó.

Esta experiencia ratifica que, con el impulso provincial adecuado, Formosa puede generar y exportar contenidos de excelencia al mundo, consolidándose como un polo de innovación y creación cultural en la región, se destacó, por último.







