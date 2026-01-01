Ofrecen diferentes talleres en el CIDAC “Eva Perón” como parte de las actividades de verano

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la arquitecta Blanca Denis, quien se refirió a las actividades que se desarrollan en el Centro Integrador de Acción Comunitaria “Eva Perón” (CIDAC) del barrio Lisbel Rivira de la ciudad de Formosa.

Allí, durante todo el año se da apoyo a toda la comunidad del mencionado barrio, así como también a aquellas barriadas aledañas.

En ese marco, señaló que “en estas vacaciones de verano proseguimos con un programa que se llama ‘Actividades de Verano’, a través del cual se vienen desarrollando diferentes propuestas con los niños, las madres” y todos aquellos interesados en sumarse.

Detalló que en este momento se avanza con la preparación de los chicos y los jóvenes con miras al inicio de las clases, mediante “un acompañamiento escolar que es tanto para el Nivel Primario como Secundario”.

Por ese motivo, se incorporando profesores de Inglés, “quienes están ayudándolos a quienes deben rendir esta materia en febrero”, destacó. Por consiguiente, “en todo lo vinculado al acompañamiento escolar y pedagógico se está dando apoyo con el equipo interdisciplinario de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS)”, puso en relieve.

Entre las propuestas se incluye también un taller de arte, “donde a través del juego se les enseñan a los niños distintas técnicas de concentración, de cómo manejar sus emociones, por lo que se trata de un espacio para aprender jugando, todo ello llevado adelante por psicólogas y psicopedagogas”.

Otra es “la parte nutricional y saludable, para lo cual hay una huerta donde se llevan a cabo las prácticas”, continuó explayándose, puesto que “estamos realmente convencidos de que esta es la única manera en que podemos acompañar a la comunidad”, marcó con énfasis.

Principalmente “en este momento de crisis que estamos viviendo a nivel nacional con todas estas políticas de recortes del Gobierno libertario, castigando a los que menos tienen, ante lo que se refuerza este acompañamiento de estar al lado de la gente y escuchándola”, subrayó.

Es así que, de esta manera, se piensan estas actividades que están en consonancia con las políticas públicas del Gobierno de Formosa. Entre ellas, mencionó que “en la semana se lleva a los niños y las niñas de los Centros Comunitarios a las colonias de vacaciones”.

Y los viernes se hace el cierre de todos los que participaron del módulo en la Fundación que está en el barrio Antenor Gauna, adelantando que nuevamente este viernes 30 se vivirá un día de fiesta con los que finalizaron esta semana la colonia de vacaciones.

“Disfrutarán así de una tarde de verano con charlas de capacitación con temas como educación bucal dictadas por odontólogos, quienes les enseñan a los niños todo lo que es prevención”, puntualizó.

Clubes Digitales

Además, destacó que en ambos lugares funcionan Clubes Digitales de verano dirigidos a todos los niños. “Les brindamos todo lo que podemos con el equipo que siempre está predispuesto ayudar con solidaridad y sobre todo compromiso con el Modelo Formoseño”, aseveró.

Y afirmó, convencida, que “este proyecto que conduce nuestro gobernador Gildo Insfrán nos da las herramientas para que podamos desarrollar y desplegar en cada comunidad, donde tenemos ocupación territorial, acciones con todos los organismos públicos, viviendo en comunidad y fortaleciéndola”.

En cuanto a los talleres, agregó que a través de las redes sociales del CIDAC y la FAS se difunden cada una de las actividades, donde encontrarán un link para anotarse.

Acompañamiento escolar

En torno a los talleres de verano, y en particular los de acompañamiento escolar, puntualizó el profesor de Economía Gonzalo Brítez dijo que las clases de apoyo “se dan todos los miércoles, de 17 a 18.30, para los estudiantes del Nivel Secundario”, donde “aproximadamente entre 15 a 20 personas son los que empezaron en esta jornada de jueves 29 con la primera clase”.

Describió además que las materias que se enseñan son “Matemática, Tecnología de Gestión, Inglés, Química y Física, con el fin de dar apoyo para que los estudiantes las puedan rendir y aprobar en los exámenes en febrero”. No obstante, marcó que se tratará de acompañarlos todo el año.

Otra de las entrevistadas por esta Agencia fue Paula Ozuna, dedicada también a dar este tipo de apoyo, en su caso, en inglés. Ella prepara en esa asignatura a estudiantes tanto de Primaria como Secundaria. “Para quienes quieran acercarse, vamos a estar practicando con sus programas y carpetas, aunque si no cuentan con ello, igual los vamos a acompañar en todo lo que necesiten”, dijo entusiasmada.

Y, por último, añadió que “existe un marcado interés por aprender e incluso hay niños de Primaria que todavía no tienen el contacto académico con el inglés, pero, sin embargo, se les nota mucho que quieren aprenderlo. Entonces les damos materiales a ellos también”.







