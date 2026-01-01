Invitan a un evento en el Galpón “C” para promocionar el Festival del Auténtico Chamamé Tradicional

La directora de Acción Cultural, la profesora Graciela Marechal, confirmó que Formosa se suma a la convocatoria para promocionar la 57° Edición Provincial y 21° Nacional del Festival del Auténtico Chamamé Tradicional en Mburucuyá, provincia de Corrientes.

Este evento se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero, en esa localidad que es conocida como la cuna del chamamé, “una música que nos hermana y retroalimenta como nuestro acervo cultural tan significativo en estos tiempos”, expresó la funcionaria en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Por tanto, con esa visión de compartir “estos lazos a través del arte de la música”, es que “entonces qué mejor que hermanarnos en esta circunstancia y promocionar esta expresión musical que sabemos que es muy querida”, a través de un evento que será este viernes 30, en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

El mismo está previsto desde las 18 horas, donde “estarán los organizadores de este festival, conducido por Fabio Verón y su equipo, más autoridades de la localidad de Mburucuyá junto a un grupo de bailarines y músicos”, indicó Marechal.

Se estima, en ese sentido, que “alrededor de una delegación de 30 personas llegarán a la ciudad capital”, por lo que, “además de la promoción, se disfrutará de un espectáculo de aproximadamente una hora”, el cual resaltó que es un evento con entrada libre y gratuita.

De ese modo, “desde el Gobierno de Formosa nos sumamos a esta promoción dado que, en este caso, la música nos hermana e identifica”, para lo cual confirmó que “estamos organizando todo para que además sea una tarde de fiesta para nosotros los formoseños”.

Es decir, que “ya está todo acondicionado el Galpón ‘C’, donde hay suficiente espacio, por lo que los esperamos a todos”, invitando a la comunidad a participar de esta propuesta que apunta “a conservar las tradiciones, que es importante y sobre todo en estos tiempos”, realzó.











