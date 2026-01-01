Concluyó el cuarto módulo de las colonias de vacaciones

Finalizó este viernes el cuarto módulo de las colonias de vacaciones que organiza el Gobierno para la niñez formoseña, tanto en el Paraíso de los Niños, como en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

“Estamos muy felices de que tantos niños hayan pasado cuatro semanas aquí disfrutando del natatorio, de las diferentes actividades” explicó la directora del Paraíso, Guadalupe Robles.

Resaltó que en el lugar la oferta es colonia de vacaciones tanto en turno mañana, como turno tarde, y que además desde las 18,45 horas funcionan la escuela de natación y se dictan clases de aquagym para adultos.

Comentó que particularmente se sumaron este año muchos niños a las clases de natación, totalmente gratuitas, una actividad importante, que cuenta con el acompañamiento permanente de sus familias.

En tanto, el subdirector del Parque Acuático Nicolás Pintos también se mostró satisfecho con este módulo que finaliza y con la actividad en general durante el primer mes del año.

Precisó que además de los barrios beneficiados con la colonia esta semana, también concurrió una delegación de niños de El Colorado que conocieron el Parque.

También acompañó el cierre de la colonia, el diputado provincial Rodrigo Sandoval (PJ), quien señaló que esta obra magnífica del Parque Acuático permite el disfrute de todos los formoseños, y particularmente de los niños en época de colonia de vacaciones.

Comentó en diálogo con AGENFOR que de esta actividad participan en forma solidaria, los dirigentes sociales políticos de los distintos barrios, encargados de organizar a las familias y los niños, por semana, y de acompañarlos en el transporte que el Gobierno dispone, hasta llegar al Parque, y allí asistirlos en todo momento.

Valoró también la labor responsable de todos los profesores de educación física y guardavidas que trabajan en el cuidado del medio acuático, como también del personal de mantenimiento del lugar, que lo mantiene impecable en todo momento.

Visitas

En coincidencia con el cierre de las colonias, el Parque recibió la visita de una delegación de dirigentes y deportistas de varios países, que se encuentran en Formosa en el marco de la Copa Regional de Desarrollo World Triathlon – Formosa 2026, una competencia internacional avalada por World Triathlon que se disputará el domingo 1°, fecha también del campeonato nacional de triatlón.

Los jóvenes triatletas se encuentran desde el martes en la ciudad, participando de un campamento formativo, por lo que utilizan toda la infraestructura deportiva que tiene Formosa a disposición.

Cristian Cáceres, encargado del campus por la World Triathlon comentó a Agenfor que la provincia de Formosa “nos recibió de la mejor manera, nos brindó todo lo necesario”.

Agregó que “Tuvimos la hospitalidad de la gente, además de poder entrenar en la pileta olímpica, el Centro de Alto Rendimiento, y ahora esta visita al Parque Acuático, los chicos se van muy contento, tanto los chicos de muchas provincias del país, como así también los de toda Sudamérica”.

Dijo que resultó una grata sorpresa la calidad de la pileta olímpica de Formosa para el entrenamiento. “Como dato de color, las publicaciones que hicimos en redes sociales, tuvieron muchas réplicas en gente del deporte, ya que es algo muy nuevo, lindo” enfatizó.

Para conocer sobre la competencia del domingo: https://www.facebook.com/ARG.FAT















