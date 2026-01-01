Nutrifor trabaja en la elaboración de mermeladas de mango que serán destinadas al Plan Nutrir

La planta de alimentos Nutrifor inició la producción de mermeladas de mango, fruta típica del verano formoseño que está llena de beneficios para la salud.

Uno de los principales es que ayuda a regular la digestión. La mayor parte del fruto es agua, aproximadamente el 84%, por lo que además ofrece importantes cantidades de fibra que favorece la salud gastrointestinal y general.

En ese marco, en testimonios recabados por AGENFOR, el ingeniero Walter Maldonado, gerente de Nutrifor, indicó que días pasados “procesamos los mangos y los transformamos en pulpa. Los colocamos en las heladeras, nuestras cámaras, para así empezar con la producción de las mermeladas”.

Explicó que las mismas son destinadas al Plan Provincial Alimentario Nutrir, así como a otros programas, como Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), donde se comercializan “perfectamente bien”.

“A las escuelas no las enviamos porque la Ley de Etiquetado Frontal no lo permite por ser un producto que tiene azúcar añadida”, esclareció.

A su vez, consultado sobre la planificación de las tareas en el inicio de este nuevo año, consignó que se están programando acciones para los meses de enero y febrero.

En ese sentido, adelantó que “nos va a llegar una partida nueva de harina de algarrobo, así que estamos trabajando en ese tema para ver la producción, los productos que vamos a hacer, los empaques que vamos a utilizar y cuáles van a ser las presentaciones”.

Del mismo modo, también “en lo que es la provisión de leche para hacer lo que es el mate cocido, la leche chocolatada y la leche fortificada”, productos que “van destinados a la Copa de Leche del Ministerio de Cultura y Educación”.



