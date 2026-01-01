El IAS comenzó una nueva temporada de “Verano Accesible”

El programa, que ya transita su séptima edición, ofrece actividades acuáticas adaptadas, equinoterapia y talleres de innovación para personas discapacitadas.

Este miércoles 7, el Gobierno de Formosa, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS), puso en marcha el programa “Verano Accesible” en las instalaciones del camping de la Asociación Mutual de Empleados del Instituto de Asistencia Social (AMEIAS), ubicado en el kilómetro 14 de la Ruta 11, a partir de las 9.30 horas.

El administrador del IAS, el arquitecto Edgar Pérez, celebró el lanzamiento de esta séptima edición y resaltó que “cada año incorporamos alguna iniciativa y en esta oportunidad, a partir de un acuerdo marco con el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, contaremos tres veces por semana con el equipo de los Clubes Digitales para poner la tecnología y la innovación al alcance de los niños con discapacidad”, explicó.

Por otro lado, expuso que “el equipo de artistas de Meraki van a trabajar también con nuestros niños en pintura, dibujo y estampado”.

Pérez enfatizó en que “lo que intentamos es que no solamente el niño y el joven que participa de esta propuesta de Gobierno, puedan tener contención y actividades, sino también los familiares que los acompañan”.

Asimismo, mencionó que “es una actividad gratuita que se realiza por las mañanas”, y remarcó que “ofrecemos colaciones con jugos y frutas, a partir de un trabajo en conjunto con nuestros productores de Soberanía Alimentaria”.

Respecto a las propuestas precisó que “se cuenta con una pileta adaptada, pero también en el propio predio se realiza equinoterapia, visita a la granja, el arenero, sala de estimulación y más”.

Ciencia y tecnología al alcance de todos

La jornada contó con la participación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, subrayando el concepto de que el conocimiento y la innovación deben estar al alcance de toda la comunidad, incluso durante el receso estival.

En diálogo con AGENFOR, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, señaló que “el Modelo Formoseño tiene la particularidad de que trabaja durante todo el año, y la misma inercia hace que en los primeros días ya empiecen las actividades”.

En este sentido, indicó que “estuvimos acompañando al IAS en este evento de verano inclusivo acercando la tecnología y la ciencia, para que los niños también puedan disfrutar de los Clubes Digitales”.

“Acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad es muy importante, porque son un pilar fundamental”, expresó Orrabalis y aseguró que “en Formosa hay un respaldo y una decisión política para que eso pase”.

Al mismo tiempo, diferenció que “esto es totalmente contrario a cómo el Estado argentino está atacando fuertemente a la ciencia nacional”.

De este modo, advirtió que los recortes en educación a nivel federal atentan contra la soberanía, ya que “sin inversión en educación, los jóvenes talentos no tienen cómo desarrollarse y prepararse para ser un científico o un tecnólogo y eso duele porque atenta contra el desarrollo del país y contra algo esencial: que la ciencia esté al alcance de todos”.

Sin embargo, afirmó que “en Formosa se garantizan todas las actividades”, y confirmó que “a partir del 15 de enero comenzarán las actividades con los preinscriptos en el Instituto Politécnico Formosa”. Además, garantizó la continuidad de la Beca Soberanía Tecnológica, financiada íntegramente con recursos provinciales.

Orrabalis destacó que “en Formosa la masa científica está creciendo y va a seguir creciendo porque hay una decisión política de que así ocurra”.

A colación de eso, anunció para este 2026 la creación de la Beca Doctoral Identidad Científica Formoseña, puntualizando que “a los egresados que quieran hacer el Doctorado, Formosa les va a otorgar una beca 100% con recursos de la provincia, para que puedan desarrollarse en instituciones locales como el Polo Científico, el Centro de Medicina Nuclear, el CEDEVA o la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB)”.

Por su parte, Diego Ortiz, director de Gestión y Desarrollo, brindó detalles sobre las actividades recreativas que se trasladan a los barrios y centros comunitarios durante estas vacaciones de verano.

Recordó que la propuesta del IAS “Verano Accesible” es totalmente recreativa y precisó que “en este caso puntual, trabajamos con personas con discapacidad, haciendo actividades recreativas que se vinculan con aprender a programar jugando e incorporándose a los Clubes Digitales”.

Además, adelantó que “este jueves 8, en el Centro Comunitario de La Nueva Formosa, con las personas que ya asistían al Club Digital, vamos a realizar actividades de diseño e impresión 3D, y en febrero sumaremos simulación y pilotaje de drones”.

El director subrayó que el programa busca que los niños, desde los seis años, tengan una aproximación lúdica al conocimiento, teniendo en cuenta que “la propuesta es aprender a programar jugando” y recalcó que “queremos que los jóvenes tengan una actividad lúdica pero con contenido y aprendizaje, que sirva para prepararse para lo que viene”.

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse, recordando que todas las propuestas son libres y gratuitas, reafirmando el compromiso del Gobierno de Formosa con la equidad y la formación tecnológica de sus ciudadanos.



