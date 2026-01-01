Comunidad: Más de 2600 juguetes entregados en instituciones de cuidado especializado

Sin distinciones y con un fuerte sentido de inclusión, la tradicional entrega de juguetes reafirma el compromiso de un Estado presente de llegar a todas las infancias, priorizando a través de sus organismos la atención de los sectores más vulnerables.

Como cada año, el Gobierno de Formosa desplegó un operativo masivo para garantizar que cada niño y niña del territorio reciba un presente por el Día de Reyes. Más que una tradición, la entrega de 200 mil juguetes se consolida como una política de Estado que, en el actual contexto, reafirma la vigencia de la justicia social frente a los tiempos de ajuste nacional.

A través de una acción coordinada y simultánea, la gestión provincial alcanzó cada rincón de la geografía formoseña, desde los grandes centros urbanos hasta los parajes más alejados. La iniciativa se desarrolló en establecimientos educativos, hospitales y dispositivos de cuidado, reafirmando que, en el Modelo Formoseño, los únicos privilegiados siguen siendo los niños.

Mediante el Ministerio de la Comunidad, la política de inclusión puso especial énfasis en los sectores más vulnerables. El gesto llegó a las cinco residencias socioeducativas, donde se encuentran niños y niñas bajo medidas de protección excepcional; a los 36 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) abocados al cuidado de la primera infancia y a las distintas sedes del Centro Ocupacional Inclusivo, garantizando que la discapacidad no sea una barrera para la alegría.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Dr. Gabriel Alcaráz, destacó que “mientras el contexto nacional debate el rol del Estado en la asistencia social, la provincia de Formosa ratifica su visión de comunidad organizada”. Asimismo, agregó que para la gestión provincial “esta entrega representa un acto de justicia social y el ejercicio efectivo de un derecho; como organismo social, colaboramos activamente haciendo llegar este gesto de amor a sus destinatarios”.

La logística, organizada con antelación para llegar a todo el territorio en tiempo y forma, refleja el fortalecimiento del vínculo entre el Estado, los organismos provinciales, las instituciones educativas y las familias. Bajo la órbita específica del Ministerio de la Comunidad, se distribuyeron más de 2600 juguetes en instituciones de cuidado especializado.

Asimismo, el acompañamiento institucional se extendió a comunidades como Mojón de Fierro, Colonia Dalmacia y Boca Riacho Pilagá, donde la cartera social desarrolla un trabajo territorial permanente. En estas zonas, la entrega se amplió incluso a niños y niñas que aún no ingresan al sistema educativo formal, alcanzando a familias que participan de los Espacios de Acompañamiento Comunitario para asegurar que nadie quede excluido.

La jornada trascendió la entrega material para convertirse en una verdadera fiesta comunitaria. “Se buscó que cada niño y niña se sintiera protagonista de una jornada mágica, reafirmando que el afecto y la contención son pilares fundamentales de este gesto del gobernador Gildo Insfrán”, explicó el funcionario.

En este sentido, en cada lugar de encuentro, el personal de las instituciones recibió a los agasajados con personificaciones de los Reyes Magos, desayunos, refrigerios, música y actividades de entretenimiento,creando un clima de profunda alegría.

“Esta es una muestra de amor y presencia activa de un Estado que no se retira, sino que acompaña el crecimiento de las infancias con igualdad de oportunidades”, concluyó Alcaráz.



















