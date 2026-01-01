Nuevo esquema de subsidios empezará en febrero y tendrá un beneficio extra para el norte argentino

Gialluca señaló que, el nuevo Sistema de Subsidios Focalizados que reemplaza al Sistema de Niveles según capacidad económica que regía desde el 2022, determina el otorgamiento de subsidios, conforme consumos y zonas climáticas, habiéndose ubicado a Formosa como una Provincia Muy Cálida, lo que permitirá que los usuarios residenciales en los meses de diciembre 2025 y enero, febrero 2026, obtengan una bonificación de 550 kwh/mes-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, indicó que, en el día de la fecha, se recibió una notificación formal de la Secretaria de Transición y Planeamiento Energético a cargo de Antonio Milanese que depende del Ministerio de Economía de Nación, luego de que el Organismo de la Constitución Provincial, participara de la -Consulta Pública sobre Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)-, que reemplazó la segmentación anterior por dos categorías (con y sin subsidio) basadas en ingresos y patrimonio, mediante el Registro para Subsidios (ReSEF). El Funcionario Provincial, resaltó, “que se haya hecho lugar a las peticiones formuladas en su oportunidad en cuanto a elevar los topes de consumo de energía eléctrica que recibirán bonificaciones, al reconocer por primera vez la Secretaria de Energía, nuestra realidad climática y las mayores necesidades de uso de aires acondicionados, ventiladores y otros elementos de uso intensivo por las altas temperaturas en las Provincias del Norte Argentino y el bajo porcentaje de penetración de gas natural por redes”. Si bien el SEF mantiene la lógica de topes y estacionalidad del subsidio, introduce un criterio de equidad territorial, para que los hogares vulnerables del NEA y NOA cuenten con un bloque de consumo subsidiado acorde a los niveles de exigencias térmicas. Esta medida solamente tendrá vigencia durante los meses de diciembre, enero y febrero, con lo cual, recién impactará plenamente en este verano, dado que la aplicación del nuevo sistema se demoró. Este cambio de último momento que beneficiará al Norte Argentino, ubica a la Provincia de Formosa en una zona bioambiental -Muy Cálida-, por lo cual, durante los meses de enero, febrero y diciembre, los usuarios residenciales tendrán una bonificación conforme al Decreto Nº 943/25 (arts. 7 y 8) de un 50% hasta los 550 kwh/mes, el excedente pagará tarifa plena, aplicable al mes de diciembre 2025 y de 85% para los meses de enero y febrero, siempre hasta el tope antes mencionado, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 13/26 de la Secretaria de Energía. El mismo Instrumento, fijó para los meses de mayo, junio, julio, agosto, un tope de 300 kwh/mes en los consumos bonificables y de 150 kwh/mes para los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre del 2026. Gialluca afirmó que, esta transición no solo implica una nueva denominación del registro, sino también una obligatoriedad de inscripción para grupos que antes estaban bajo otros programas. La principal novedad es que el acceso a los subsidios queda ahora estrictamente atado al valor de la Canasta Básica Total (CBT). Según las últimas actualizaciones, solo podrán mantener el beneficio aquellos hogares cuyos ingresos mensuales netos no superen las tres canastas básicas, una cifra que hoy se sitúa por encima de los $3.700.000. Este cambio de paradigma obliga a miles de usuarios a revisar su situación en el padrón para evitar que las facturas de energía eléctrica y gas natural lleguen con tarifa plena en los próximos meses.

Quiénes tienen que anotarse para los subsidios de gas y luz: A diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, la Secretaría de Energía definió tres grupos específicos que deben completar el formulario de inscripción de manera obligatoria para no perder la asistencia, aunque para muchos usuarios la transferencia de un sistema a otro es automático. En primer lugar, se encuentran todos los beneficiarios del ex Programa Hogar. El esquema anterior para la compra de garrafas fue absorbido por el ReSEF, por lo que estos usuarios deben registrarse en la nueva plataforma para seguir percibiendo el descuento, que ahora se canalizará preferentemente a través de medios de pago virtuales o billeteras digitales. El segundo grupo afectado es el de los usuarios que residen en localidades que contaban con la Tarifa Social de Gas pero que no poseen redes de distribución domiciliaria. Para estos hogares, la migración no es automática y deben declarar sus datos en el nuevo sitio oficial. Finalmente, deben inscribirse todos aquellos usuarios de energía eléctrica y gas que, cumpliendo con los requisitos de ingresos bajos o medios, nunca se hayan anotado en el antiguo RASE. Es importante destacar que quienes ya figuraban en los niveles 2 y 3 del esquema anterior verán sus datos migrados automáticamente, aunque se recomienda ingresar para actualizar la declaración jurada si hubo cambios en la composición familiar o en los ingresos.

Requisitos y topes de consumo para mantener el subsidio: Para realizar el trámite en la web oficial (argentina.gob.ar/subsidios), el titular o un mayor de 18 años del hogar debe contar con el DNI vigente, el número de CUIL de todos los convivientes y las facturas del servicio. En estas últimas es fundamental localizar el número de medidor y el NIS (Número de Identificación del Suministro), ya que el sistema vincula el beneficio directamente al punto de consumo y no solo a la persona. Además de los ingresos, el Gobierno Nacional fiscalizará la posesión de bienes de lujo, como autos con menos de 5 años de antigüedad o aeronaves, lo cual es causal de exclusión inmediata.



