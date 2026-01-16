¡Convertite en una Familia Global con AFS!

AFS Argentina y Uruguay lanza su nueva campaña de invitación a familias de todo el país a vivir una experiencia transformadora: abrir las puertas del hogar para recibir a estudiantes internacionales que llegarán próximamente desde más de una docena de países.

Una experiencia de intercambio que transforma vidas

Ser una familia anfitriona es mucho más que ofrecer una cama o un plato de comida. Es abrir el corazón y compartir costumbres, historias y afectos. Al recibir a un estudiante del extranjero, se genera una oportunidad única de aprendizaje mutuo, crecimiento personal y conexión cultural profunda. En palabras de quienes ya vivieron la experiencia: “No solo ganamos un hijo más, sino que nuestros propios hijos aprendieron a ver el mundo con otros ojos.”

Llegada de nuevos estudiantes a Argentina

En febrero estarán arribando más de 100 jóvenes de distintos países del mundo, para compartir su cultura y vivencias con familias argentinas durante 3, 6 u 11 meses. Actualmente, más de 200 estudiantes ya están viviendo su experiencia en nuestro país desde agosto pasado, integrados en la vida cotidiana de todo el país, compartiendo la vida familiar, asistiendo a clases y desarrollando habilidades interculturales.

El rol clave de las madres anfitrionas

Las madres anfitrionas son el pilar emocional del proceso: ofrecen un entorno seguro y afectivo, acompañan a los estudiantes en la adaptación escolar y cultural, y los ayudan a sentirse verdaderamente parte de una familia.

Vínculos que perduran

Una de las mayores recompensas es la posibilidad de generar lazos que trascienden el programa. Muchas familias continúan en contacto con sus hijos e hijas del intercambio, se visitan en el extranjero, celebran cumpleaños a distancia y fortalecen una red global basada en el respeto y el cariño.

Convocatoria abierta: todas las familias pueden postularse

AFS busca familias en todo el país dispuestas a abrir su hogar. No hay un único modelo de familia: pueden ser matrimonios con o sin hijos, familias monoparentales, parejas del mismo sexo o personas solas. Lo fundamental es el deseo genuino de acompañar, compartir y aprender. AFS ofrece preparación y seguimiento constante, asegurando una experiencia enriquecedora tanto para las familias como para los estudiantes. Todos los programas se desarrollan con los más altos estándares de cuidado y conforme a las regulaciones locales.

Cómo participar Postularse es muy simple.

Las familias interesadas pueden comunicarse por:

● WhatsApp: +54 9 370 460-7475 (Verónica Cardozo - Coordinadora de Programas de Recepción en Formosa)

● Correo electrónico: afs.hospedar@afs.org o rl.formosa@afs.org

● También pueden ingresar a: https:// afs.org.ar/hospedar/

Sobre AFS

AFS es una ONG internacional, voluntaria y sin fines de lucro, que desde 1947 promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para estudiantes, familias, docentes y profesionales, con el objetivo de fomentar la paz y el entendimiento global. Actualmente, está presente en 59 países, con la participación anual de más de 12.000 estudiantes y 50.000 voluntarios. En Argentina y Uruguay, AFS cuenta con más de 700 voluntarios activos y presencia en más de 40 localidades. En 2025 celebramos 70 años de labor ininterrumpida en estos países. AFS tiene estatus consultivo ante la UNESCO y el Consejo Económico y Social de la ONU, y fue declarada de interés cultural y educativo por el Senado de la Nación Argentina en 2006. Más información:

