Balance positivo tras el cierre del segundo módulo de las colonias de vacaciones del Gobierno provincial

Con un balance sumamente positivo, cientos de niños y niñas de distintos barrios de la Capital y localidades del interior disfrutaron de jornadas de recreación, aprendizaje y contención.

Este viernes 16 concluyó la segunda semana de las colonias de vacaciones llevadas adelante por el Gobierno de Formosa, de manera gratuita, en el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Al respecto, Guadalupe Robles, directora de Parque Infantil al dialogar con AGENFOR, expresó su satisfacción por el desarrollo de las actividades: “Estamos dando por finalizado el segundo módulo de las colonias de vacaciones, más que felices”.

Señaló que “tuvimos la semana completa y el clima nos acompañó para que los chicos puedan disfrutar a pleno” y resaltó que “a través del programa Conociendo mi Provincia recibimos chicos del interior”.

Asimismo, subrayó que “más allá de ser un lugar de diversión es un lugar de aprendizaje”, destacando que “los organismos provinciales brindan talleres, donde a partir de experiencias lúdicas los chicos se llevan una pequeña enseñanza”.

La funcionaria, puso de relieve que, “las puertas del Paraíso de los Niños siempre están abiertas para todos”, marcando que “es un lugar de inclusión”.

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de la gratuidad y el acceso igualitario a estos espacios en comparación con otras jurisdicciones del país y recalcó que “somos privilegiados de tener un Gobierno provincial que nos dé estas oportunidades con políticas inclusivas y presentes para la niñez formoseña”, concluyó.

Parque Acuático

Siguiendo la misma línea, Nicolás Pintos, subdirector del Parque Acuático “17 de Octubre”, detalló que “estamos cerrando el segundo módulo de nuestra colonia de vacaciones en el Parque” y valoró que “tuvimos una semana muy linda”.

En esta ocasión, indicó que “disfrutaron los barrios Antenor Gaúna, Simón Bolívar, El Porvenir y Lote 68, además de las delegaciones de El Espinillo y Riacho He Hé que nos visitaron”.

Pintos mencionó que “estamos muy contentos de formar parte de este Modelo Formoseño que hoy abraza a la comunidad. Sabiendo la situación difícil que pasa cada familia, contar con estos espacios es un gran alivio para que puedan vacacionar y los niños tengan un lugar de recreación gratuita”.

De este modo, de cara al inicio del tercer módulo, el profesor invitó a los padres a inscribir a sus hijos recordando que pueden hacerlo directamente en la entrada del Parque, en el horario de 7.30 a 11.30 horas y remarcó que también pueden asistir a las clases de natación o aquagym, sin olvidar que durante el fin de semana se habilita la pileta libre.



