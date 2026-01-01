Nueva multa que muchos desconocen y será clave en las rutas argentinas durante la temporada 2026





Gialluca señaló que, la autorización de los equipos de fotomultas (radares) es un proceso conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que define las normas y homologa, siendo las jurisdicciones provinciales y municipales, quienes solicitan su instalación y las operan en sus rutas, supervisados también por el INTI para la calibración, aunque existen debates y cambios recientes, por las desregulaciones y privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional-La -Dirección de Seguridad Vial- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, indicó en estos días en los cuales miles de conductores transitan rutas nacionales, cuáles son las preguntas más frecuentes que recibimos sobre fotomultas y cómo actuar, para defenderse legalmente de las mismas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, para comprender las complejidades legales y prácticas relacionadas con la emisión de fotomultas, es necesario tener en cuenta siempre que, “legalmente, las mismas deben cumplir con regulaciones específicas, como la correcta señalización y calibración de los radares”. Para saber si todas las fotomultas son válidas y cómo responder a una notificación o la ausencia de este tipo de comunicaciones, se debe tener en cuenta que, en la práctica todo el sistema automático de generación de fotomultas, enfrentan problemas. Entre ellos: * Identificación errónea del vehículo. * Lectura de patentes equivocada. * Imputación de multas a personas diferentes de las que conducen. * Notificaciones que nunca llegan al infractor. Es por esto que, no todas las fotomultas son válidas, pero si todas se presumen verdaderas. Para impugnar esa presunción legal, hay que valerse de pruebas contundentes contra el acta de infracción y para ello, el conductor que recibe una fotomulta, debe verificar la validez de la misma, revisar la fecha, hora y lugar de la infracción. A partir de allí, considerar si procede hacer un descargo o allanarse y hacer el pago voluntario con un 50% de descuento. El Funcionario Provincial, agregó que, los factores que podrían invalidar una fotomulta son los siguientes: * Errores en la notificación. * Falta de señalización adecuada. * Mal funcionamiento del equipo de fotomultas. * Error en la identificación del vehículo o infractor; también existen casos excepcionales en los que las multas pueden ser completamente anuladas, que se da cuando se producen errores en el proceso de notificación, defectos en la evidencia de la infracción entre otras.¿Cuándo prescribe una fotomulta?: El tiempo de prescripción de una fotomulta varía según la jurisdicción en la que fue emitida, generalmente el plazo es de 2 años desde la fecha de comisión de la infracción para las faltas leves y de 5 años para las faltas graves.¿Qué se debe hacer en caso de que prescriba?: Si una fotomulta está prescripta, el infractor puede solicitar su baja formalmente, esto generalmente implica presentar un reclamo ante el organismo de control de tránsito correspondiente, aportando las pruebas necesarias que demuestren que la infracción ha prescrito según la normativa aplicable. Si una fotomulta no ha sido notificada adecuadamente al infractor, éste tiene derecho a impugnarla. La notificación es un requisito legal para garantizar el derecho de defensa del infractor. La falta de notificación puede ser motivo suficiente para solicitar la anulación de la multa.La nueva multa que muchos desconocen y será clave en la temporada 2026: Se trata de una costumbre muy común al viajar que puede traer sanciones y problemas en las rutas durante la temporada de vacaciones 2026. Tomar mate mientras se maneja es peligroso: Tomar mate mientras se maneja vuelve a generar polémica y las autoridades de distintos puntos del país buscan multar a los conductores que realicen esta práctica. Aunque para muchos esta acción parece inofensiva, especialistas en seguridad vial advierten que se trata de una distracción peligrosa y que, en algunas provincias, ya es motivo de sanción económica. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cebar o tomar mate al volante implica una distracción similar a usar el celular. Al retirar una mano del volante y desviar la atención, el conductor pierde el control pleno del vehículo. Desde el organismo explican que un auto que circula a 100 km/h recorre cerca de 28 metros por segundo, por lo que unos pocos segundos de distracción pueden equivaler a avanzar una cuadra entera sin mirar el camino. Además, el agua caliente, el termo y la bombilla pueden transformarse en elementos de riesgo ante una maniobra brusca o un impacto. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no prohíbe de manera explícita tomar mate mientras se conduce. Sin embargo, establece un principio clave, el conductor debe mantener en todo momento el dominio efectivo del vehículo. A su vez, en las reglas generales de conducción se indica que el manejo debe realizarse con ambas manos sobre el volante, salvo situaciones puntuales como el cambio de marchas. Qué provincias multan por tomar mate al volante: Aunque a nivel nacional no existe una prohibición directa, algunas provincias avanzaron con normativas propias que sancionan esta conducta como falta grave o conducción insegura. En Mendoza, tomar mate mientras se maneja está tipificado como falta grave según el Decreto 326/18 y la Ley Provincial 9024. La sanción puede llegar hasta 1.000 unidades fijas, lo que en 2026 podría representar una multa cercana a los $ 500.000, según el valor estimado de la UF (Unidad Fija usualmente ligado al precio de la nafta). La infracción puede ser detectada incluso mediante cámaras de seguridad vial. En Córdoba, la práctica se encuadra dentro de la figura de conducción insegura, al igual que fumar mientras se maneja. La multa es de 20 unidades fijas, que actualmente ronda los $ 30.000, aunque el monto se va actualizando. Por eso, aunque tomar mate en el auto siga siendo una costumbre habitual, puede derivar en multas elevadas y situaciones de riesgo, especialmente en provincias donde la normativa ya lo sanciona.