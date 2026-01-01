La Policía esclareció un robo en contexto de violencia de género en el Distrito Cinco

• Fue en el marco investigativo de la causa judicial

Integrantes de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco detuvieron a un hombre de 31 años y recuperaron un celular que había sido denunciado como sustraído.

La intervención se concretó el martes último, a las 10:00 horas, tras las averiguaciones realizadas en una causa iniciada por robo en contexto de violencia de género.

Tras el trabajo de campo, los policías detuvieron al autor del hecho en el barrio Juan Domingo Perón, de esta ciudad y hallaron el bien en su poder.

El detenido fue trasladado hasta la comisaría y quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.







