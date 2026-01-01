Durante 2025 mas de 1700 niños realizaron su iniciación al avistaje de Aves.

Un informe estadístico de la Comunidad de Avistaje de Aves de Formosa da cuenta que durante el curso del año 2025, mas de 1700 personas vivieron el primer contacto e iniciación con el Avistaje de aves en libertad, siendo el 90 porciento de ese número niños en edad escolar. el 85 por ciento de las salidas realizadas fueron bajo la modalidad de Turismo Social gratuito, incluyéndose visitas a Reservas, espacios públicos como plazas y paseos y en los patios de las instituciones educativas que recibieron la visita del equipo de profesionales del grupo compuestos por biólogos, docentes de distintos niveles, operadores turísticos, fotógrafos, artesanos, baqueanos y asistentes en turismo egresados del trayecto formativo local.

Desde la Comisión Directiva de la comunidad expresaron su agradecimiento a los directivos escolares de los distintos niveles que articularon las visitas y salidas a espacios públicos, a los jefes y personal de la Policía de Formosa, en especial al Destacamento Costanera, Tránsito y a la Unidad Especial de Policía Ecológica, a los directivos y personal de la Municipalidad capitalina, a los profesionales guías de los distintos museos visitados, a los feriantes participes y a los encargados de distintos espacios como Paseo del Río, Plaza San Martin, Plaza Temática, Parque Paraíso de los Niños, Patio Gastronómico Ferroviario, casa de la Artesanía, Peatonal Rivadavia, Iglesia Catedral, Iglesia Don Bosco, Reserva de Biosfera de Laguna Oca.-

En 2026 se prevé reforzar la actividad de Educación ambiental y Avistaje de Aves.



