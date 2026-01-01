Nueva edición de ferias paipperas de verano

Como todos los días viernes, el Instituto PAIPPA desarrollará una nueva jornada de ferias francas en sus tres puntos de venta en la Capital.

Estos son el Polideportivo del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200; el playón del organismo en Padre Grotti Nº 1040, en el barrio Don Bosco; y, finalmente, el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

En ese marco, AGENFOR recabó el testimonio de Nélida Martínez, una productora paippera de Laguna Naineck, quien valoró estos espacios de comercialización propiciados por el Gobierno provincial que benefician tanto a los productores como a los consumidores.

“Gracias a Dios, se vende bastante bien. A media mañana ya no hay casi nada. Estamos contentos y agradecidos porque la gente elige todos los viernes ir a comprar a las ferias”, subrayó y mencionó que entre la amplia variedad paippera “hay hortalizas, verduras de hoja, frutas y otros”.

Contó que “hace más o menos 15 años que participo del PAIPPA”, destacando que “es el sustento de nuestra vida, de todas las semanas, gracias a esto nosotros vivimos. Podemos traer nuestros productos y ofrecérselos a los mejores precios a la gente”, remarcó.

A su vez, definió a la feria paippera como “una familia”. “Tengo muchas amistades en la feria, venimos todos los viernes y es como que te renueva. Es algo re lindo”, comentó, invitando a los vecinos a acercarse “temprano” a los puntos de venta para poder adquirir los productos, evitando, asimismo, los intensos calores de las jornadas de enero.



