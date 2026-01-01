Culminó con éxito el operativo de vacunación en los barrios Juan Domingo Perón, Luján, el Porvenir, 1° de Mayo y San Isidro

Con la aplicación de más de 570 dosis de vacunas que permitieron completar esquemas en niñas, niños y embarazadas, gracias a una labor estratégica, programada e intensiva de los equipos de vacunadores que recorrieron un total de 205 manzanas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se informó que el miércoles 14 finalizó el operativo de vacunación llevado a cabo en los barrios que comprenden el área programática del centro de salud “María Luisa Espinoza”, ubicado en el barrio Juan Domingo Perón.

Tras ocho días de un arduo trabajo iniciado el pasado lunes 5, con el objetivo principal de que las niñas y niños desde recién nacidos hasta los 11 años y las embarazadas puedan completar todos sus esquemas de vacunación, se logró la inoculación de 575 dosis de vacunas en los cinco barrios recorridos.

Durante la primera semana, desde el 5 al 9 de enero, la vacunación se realizó en los barrios Luján, El Porvenir y 1° de Mayo; mientras que entre el lunes 12 y el miércoles 14, los barrios visitados fueron Juan Domingo Perón y San Isidro.

“Finalizamos esta actividad con un balance muy positivo, con muy buena recepción de la gente de los barrios recorridos hacia los vacunadores”, destacó el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo. Detallando que en total fueron aplicadas “280 vacunas de Calendario, 279 dosis de antigripal y 16 refuerzos de COVID- 19”.

Recordó al respecto, que del mismo modo que viene implementado el Gobierno de la provincia de Formosa desde fines del año pasado en diferentes barrios “la prioridad fue la vacunación de las niñas y niños desde recién nacidos hasta los 11 años y las embarazadas”.

Pero aclaró, que “si al revisar los carnets, los vacunadores detectaban personas de otras edades con faltantes de vacunas, se los vacunó para aprovechar porque siempre recalcamos que la inmunización es fundamental en todas las etapas de la vida, de acuerdo a lo que establece el Calendario Nacional de vacunación para cada franja etaria”, remarcó.

En ese aspecto señaló, que si bien, en algunas casas no se encontraban las familias en el horario que fueron los vacunadores “eso se deja asentado en el centro de salud, en este caso en el María Luisa Espinoza que tiene a cargo esa área programática, para que el personal vuelva a visitar a esa familia y aplique las vacunas necesarias”.

“Fue un trabajo muy importante, muy amplio, con 212 vacunadores que conformaron 106 equipos de vacunación que llegaron a cada hogar, cubriendo la totalidad de 205 manzanas”, expuso.

Y subrayó que “no solo revisaron los carnets y aplicaron las dosis correspondientes. Sino que, este accionar es mucho más amplio porque, además, en cada operativo como este, el personal de salud aprovecha para detectar y relevar si hay alguna persona que tenga una necesidad de salud, como por ejemplo un turno médico u odontológico o tiene que hacer otra consulta, o requiere otro servicio. Luego, esa información se eleva al centro de salud para que se puedan acercar hasta el domicilio y darle al vecino una respuesta a su demanda”.

Finalmente dio a conocer, que un operativo similar se estará desarrollando en el área programática del centro de salud 8 de Octubre “comenzando este jueves 15 de enero y siguiendo en los días sucesivos hasta completar todos los barrios con el total de sus respectivas manzanas”.



