El verano a pleno en Tres Lagunas

Durante esta semana y hasta el domingo, a la propuesta de pileta en el Polideportivo Municipal se sumó el tobogán inflable gigante.

Este atractivo para la niñez llega a distintas localidades del interior, merced a una iniciativa del Gobierno provincial, por medio del Ministerio de Turismo.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Fomento de Tres Lagunas, el doctor Guillermo Silva, aseguró que “nada de esto podría ser posible sin el acompañamiento permanente del gobernador Gildo Insfrán, del vicegobernador Eber Solís y sus equipos de trabajo”.

El mandatario municipal destacó que “aquí los niños, las niñas, los jóvenes y las familias vienen a disfrutar y a vivir momentos felices. Esto es lo que nuestros principios políticos del Modelo Formoseño nos indican: trabajar para la felicidad del pueblo. Y en estos gestos se brinda eso, oportunidades para pasarla muy bien”.

Cabe mencionar que el Polideportivo está abierto por la mañana y por la tarde, ofreciendo distintas alternativas recreativas.

A su vez, el jefe comunal puso en valor que “aquí hay un gran despliegue de compañeros municipales y contamos con el incondicional apoyo del Honorable Concejo Deliberante. Nos brindan la seguridad los efectivos de la Subcomisaría local y, en materia sanitaria, están el personal de salud y la ambulancia del hospital”.

Además, Silva recalcó que “es un trabajo de una comunidad organizada y de un Estado presente. En tiempos donde desde la Nación nos pregonan el individualismo, el egoísmo y el sálvese quien pueda, nosotros orgullosamente mostramos que seguimos unidos, organizados y solidarios”.



