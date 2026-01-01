El RENATRE consolida un fuerte crecimiento en fiscalizaciones a nivel país y proyecta nuevos objetivos para 2026





El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), a través de su estructura federal y sus delegaciones en todo el país, continúa fortaleciendo su presencia territorial y su rol de control y acompañamiento al trabajo rural, registrando un crecimiento sostenido en la cantidad de fiscalizaciones realizadas a nivel nacional y proyectando nuevas metas para el año 2026.Durante el año 2024, la meta de fiscalizaciones establecida por el RENATRE a nivel país representó un incremento del 13 % respecto de la meta fijada para el año 2023. Esta tendencia de crecimiento se profundizó en 2025, cuando la meta anual significó un aumento del 26 % en relación con la planteada para 2024.Cabe destacar que ya en el mes de octubre de 2025 se había alcanzado el cumplimiento total de la meta anual a nivel nacional, lo que refleja un alto nivel de eficiencia en la planificación y ejecución de las acciones inspectivas en todo el territorio argentino. Asimismo, el total de fiscalizaciones realizadas durante ese año superó en un 30 % la meta originalmente establecida, consolidando un desempeño ampliamente positivo del organismo.El análisis de los últimos años evidencia un incremento constante en la cantidad total de fiscalizaciones en todo el país, con un crecimiento más marcado a partir de 2023, año en el que se comenzó a trabajar con metas definidas como herramienta de gestión y evaluación del desempeño institucional.En relación con los trabajadores rurales relevados, durante el año 2025 se observó a nivel nacional una leve disminución del 3 % respecto del total registrado en 2024. Esta variación se inscribe en un contexto de cambios en la dinámica productiva del sector y refuerza la necesidad de profundizar las tareas de fiscalización y difusión de derechos laborales en todo el ámbito rural.Para el año 2026, el RENATRE estableció a nivel país una meta de 4.105 fiscalizaciones a realizar a lo largo del año, lo que representa un incremento del 17 % respecto de la meta fijada para 2025.Las metas propuestas para el año 2026 fueron elaboradas teniendo en cuenta:- El desempeño alcanzado por el organismo durante el año en curso.- La disponibilidad de recursos inspectivos para llevar adelante las tareas de fiscalización en todo el país.- La comprensión de las metas de fiscalización como un indicador clave de gestión de las delegaciones del RENATRE.En este marco, el RENATRE definió dos ejes prioritarios de acción para el próximo año:- Fortalecer la difusión de la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles, promoviendo en todo el país el cumplimiento de la normativa laboral vigente, el trabajo registrado y condiciones dignas para los trabajadores rurales.- Profundizar las acciones de fiscalización a nivel nacional, consolidando la presencia territorial del organismo y garantizando el respeto de los derechos laborales en todo el ámbito rural de la República Argentina.Desde el RENATRE se reafirma el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con los distintos actores del sector rural, fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la protección del trabajo rural y al desarrollo de una producción responsable y sostenible en todo el país.