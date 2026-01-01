Ni salvar vidas los sensibiliza

DNI 12.770.661

Enero es un mes caliente en Formosa, pero más grave está la Patagonia bajo fuego y sin la presencia del Estado.

Quienes pueden se van de vacaciones, pero quienes se quedan tienen alternativas absolutamente gratuitas para mitigar el calor y que niños, adolescentes y adultos mayores disfruten el verano formoseño. Dichos complejos que son producto de la planificación, inversión y sensibilidad en la gestión, no cobran entradas que en otras latitudes de nuestro país alcanzan a los $100.000 por día.

Participo de la idea que todos aquellos que pueden y así lo desean tienen el derecho de viajar al lugar paradisiaco que les plazca, con la única condición de entender que aquellas personas que cada tanto se someten a la consideración pública van a ser juzgadas por sus conciudadanos en función de la transparencia de sus acciones, y no deben enojarse cuando en los aeropuertos internacionales, que son públicos y abiertos, son vistos por otros comprovincianos.

Nada grave, excepto tratar de negar que el mundo es un pañuelo. Algunos seguramente extrañaron los vivos por las redes que sólo buscan imágenes que se compadecen con la miseria humana. Esos miserables se consideran víctimas de una conspiración internacional que los persigue hasta “Maldivas” o “Groenlandia” tan de moda por el delirio Trump.

Mientras tanto en Formosa el calor no afloja y en el fin de semana más caliente del mes, un equipo de médicos del sistema de salud pública marcó un nuevo hito con el primer trasplante de corazón realizado por un equipo 100% formoseño.

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) vivió horas de profunda emoción y compromiso con la realización de un nuevo trasplante cardíaco con un procedimiento que vuelve a posicionar a la institución como referente regional en medicina de alta complejidad. El operativo, que se llevó adelante durante el último fin de semana, involucró a un amplio equipo de profesionales y demandó una coordinación precisa durante más de 20 horas.

Como estamos de vacaciones se pueden leer medios y redes sociales, analizar las fake news, escuchar radios de todos los colores, para ver como tamaño logro de la medicina formoseña, que nos debería llenar de orgullo como seres humanos sin distinción de banderías, no mereció ninguna mención a los representantes de la oposición y por ende tampoco a sus “papagayos mediáticos” que mutan por distintos medios con el mismo resultado.

El trabajo del equipo de distintas especialidades del HAC se complementa con un acto de amor del donante y su familia con un sentimiento de eterna gratitud del paciente y su entorno que recibió el corazón, sólo esto ya trasciende la ciencia para tener categoría logro científico superlativo en tiempos de motosierra a la salud pública en general. Quienes no se sensibilizan frente a dicho acto mal pueden interpretar el sentimiento de los formoseños.

Al ciudadano de a pie no le importa quienes se sienten perseguidos si son vistos o filmados en Dubái o Miami, siempre que se paguen sus gastos. Sin embargo, quienes no pagan sus viajes VIP, como los jueces federales que visitaron a Joe Lewis, el usurpador de Lago Escondido, siempre tienen a mano otro juez atorrante para evitar ser investigados.

Una vez más ganó la ciencia, igual que en tiempos de pandemia cuando se hizo lo que se debía hacer.



