Desde la Municipalidad se recuerda la importancia de mantenimiento de baldíos y evitar la quema de pastizales

Desde el Juzgado Municipal de Faltas comunicaron que se halla en plena vigencia el cumplimiento de la Ordenanza N° 7451, que regula el estado de terrenos baldíos distribuidos en el ejido urbano, contemplando la higiene y el correcto mantenimiento de los mismos, siendo pasibles de sanción todo aquel que infrinja la normativa.

“Nosotros venimos trabajando intensamente desde el año 2020 con la sanción de la Ord. N° 7451 que establece en su Art. 1° la obligatoriedad de todos l El Juez de Faltas Municipal, Dr. Juan Manuel Oviedo, precisó os propietarios a mantener los terrenos baldíos libres de maleza, residuos y escombros”, precisó el Juez de Faltas Municipal, Dr. Juan Manuel Oviedo.

“Es muy común que el vecino se confunda y crea que el municipio es el responsable de estas acciones, y nosotros lo que hacemos en poner en acción la ordenanza, sancionando a aquellos que no tengan sus terrenos en condiciones”, dijo Oviedo para aclarar.

“La misma ordenanza – siguió diciendo –, establece en su Art. 2° la prohibición de quema de pastizales y residuos de cualquier tipo, cuya multa va al equivalente desde 100 a 1000 litros de combustible”, destacó. “Para poder sancionar a aquellas personas que estén en falta, son indispensables las pruebas, como fotografías y filmaciones, para que podamos citar al infractor a que se acerque al Juzgado de Falta y ejercer su derecho de defensa”, indicó.

El funcionario comunal subrayó puntualmente “en estos casos pedimos a los vecinos que se involucren, trabajar en conjunto como sociedad y como municipio para una ciudad limpia y ordenada; así como si vemos que se ensucian espacios públicos, acercarse e instarlos a que no lo hagan, marcarles que está prohibido y que esos hechos conllevan multas”, aseveró.

“Para estas denuncias – dijo por último – , comunicarse con el Centro de Atención al Vecinos al 0800-9999-147, en caso que cuenten con pruebas para aportar, o bien en caso de quemas concretamente al llamar al 911, conectando directamente con bomberos, visto que esta problemática se hace bastante frecuente en esta época del año”, concluyó.



