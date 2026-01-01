Este jueves inicia el cronograma de sueldos de enero para agentes estatales
Este jueves 29 de enero comenzará el pago de haberes del mes de enero para la Administración Pública Provincial, según lo informado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia.
De esta manera, en jornada única, el jueves cobrarán sus sueldos los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.
Mientras que el viernes 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos, comenzando con los titulares de documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.
Finalmente, el sábado 31 se concretarán los pagos a aquellos con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9, cumplimentándose de esta forma con la totalidad del componente sueldos del rubro personal del presupuesto provincial.
Desde la cartera económica precisaron que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada y los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local ascienden a una cifra superior a los 97.500 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.