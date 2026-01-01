Nacif sostuvo que profundizan junto al Gobierno Provincial proyectos y acciones que mejorarán la vida en Ingeniero Juárez

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, recorrió diferentes sectores de la localidad junto al ingeniero Cristian Peter, a cargo de la Jefatura Técnica de la Dirección Provincial de Vialidad, y la concejal María Nacif, en el marco de una política de gestión en territorio que impulsa un Estado presente, cercano a la gente y comprometido con dar respuestas frente a los desafíos actuales.

Durante la recorrida, se evaluó la situación y se avanzó en la planificación de soluciones ante los problemas que se generan cuando las lluvias son intensas y se concentran en cortos períodos de tiempo, como ocurrió recientemente, cuando se registraron casi doscientos milímetros de lluvia en menos de 48 horas, provocando anegamientos en distintos puntos de la ciudad.

En ese sentido, Nacif sostuvo que, más allá de las decisiones técnicas, existe una decisión política clara de trabajar de manera articulada entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Formosa para garantizar un adecuado sistema de drenaje, entendiendo que la obra pública es una herramienta central para acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

El Intendente destacó que estas acciones forman parte de una planificación integral que busca anticiparse a los desafíos actuales con presencia permanente del Estado en cada barrio.

La recorrida incluyó, entre otros lugares, el barrio Viejo, la represa Sancil, la avenida Degen, la avenida Eva Perón y el canal que conecta Ingeniero Juárez con Chiriguanos, donde se avanzó en la planificación de obras destinadas a optimizar los desagües pluviales y fortalecer la infraestructura urbana.

Finalmente, Nacif valoró el acompañamiento constante del Gobierno Provincial y reafirmó que seguirán profundizando este camino de trabajo conjunto, convencidos de que cuando hay decisión política, planificación y un Estado presente, las obras se transforman en más seguridad, más dignidad y mejores condiciones de vida para el pueblo de Ingeniero Juárez.







