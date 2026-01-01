Los 37 Centros de Desarrollo Infantil siguen cuidando y acompañando a las familias durante el verano

Durante la temporada de verano, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) continúan siendo un lugar de cuidado, contención y aprendizaje para los niños y las niñas de la provincia. A través de estos espacios, el Estado provincial acompaña a las familias, garantizando que los más pequeños, desde los 45 días hasta los cuatro años de edad, cuenten con una atención integral, segura y de calidad, tanto en la ciudad de Formosa como en el interior.

“Los 37 Centros de Desarrollo Infantil distribuidos en todo el territorio provincial mantienen sus puertas abiertas durante el receso estival, sin interrupciones ni reducción de servicios, reafirmando su rol fundamental como espacios que cuidan, educan y contienen desde los primeros años de vida”, explicó la ministra de la Comunidad Gloria Giménez.

Resaltó que los CDI funcionan de lunes a viernes, con propuestas pedagógicas especialmente planificadas para acompañar el crecimiento y desarrollo de cada niño y niña, por lo que extendió la invitación a los padres que necesiten trabajar y contar con el apoyo del Estado para el cuidado de sus hijos.

Aún durante el verano, las actividades continúan con normalidad, respetando las distintas etapas de la primera infancia y brindando tranquilidad a las familias que necesitan compatibilizar el cuidado de sus hijos con sus responsabilidades diarias.

Son espacios gratuitos pensados para que los niños crezcan en un entorno cálido, seguro y estimulante. Allí, las promotoras educativas comunitarias acompañan diariamente a los pequeños a través del juego, la estimulación temprana, la socialización y el fortalecimiento de los vínculos afectivos, favoreciendo su desarrollo emocional, cognitivo y social.

Uno de los pilares fundamentales de los CDI es el servicio nutricional diario, que garantiza comidas balanceadas y adecuadas a cada edad, supervisadas por profesionales. A esto se suma el acompañamiento social y psicológico a las familias y la articulación permanente con los centros de salud de cada comunidad, permitiendo un seguimiento integral del bienestar infantil.

La presencia de los CDI en la ciudad capital y en numerosas localidades del interior, como Villafañe, Comandante Fontana, El Colorado, Palo Santo, Villa General Güemes, Estanislao del Campo, Pirané, Villa General Belgrano, Misión Laishí, Tres Lagunas, Riacho He Hé, Buena Vista y Clorinda, entre otras, garantiza que más familias puedan acceder a este derecho esencial. En la ciudad de Formosa, los centros están ubicados estratégicamente en distintos barrios, acercando el servicio a cada comunidad.

En este marco, desde el área de Primera Infancia recordaron que las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año, invitando a las familias a acercarse al Centro de Desarrollo Infantil más cercano a su domicilio para conocer el espacio, recibir información y realizar la inscripción de sus hijos.

El funcionamiento ininterrumpido de los CDI durante el verano refleja una política pública que pone en el centro a la niñez y a las familias, asegurando cuidado, contención y oportunidades desde los primeros años, con un Estado presente que acompaña y protege.



