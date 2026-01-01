Adolescentes fortalecen el cuidado de la salud mental en una jornada recreativa en el Parque Acuático

A través de una actividad organizada por el centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri (Ex Lote 111) para promover la participación, el encuentro y los vínculos saludables.

El equipo de salud mental del centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri realizó una actividad de socialización y fortalecimiento de lazos junto al grupo de adolescentes que participan del taller “Mi verano ideal”, que tuvo lugar en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Se trató de una propuesta recreativa pensada especialmente para adolescentes de entre 12 y 18 años, que concurren semanalmente al centro de salud a un espacio que tiene como objetivo, promover el cuidado de la salud mental desde una mirada colectiva y comunitaria.

Así lo explicó uno de los referentes del área, el licenciado en Psicología Nicolás García, quien destacó que “venimos realizando diversas actividades vinculadas a prácticas de promoción y prevención en salud mental con este grupo”.

En esta oportunidad, el propósito fue profundizar ese trabajo, a través de una experiencia que favorece los vínculos saludables y el fortalecimiento de los lazos sociales. “Pasamos la tarde en el Parque Acuático con 10 adolescentes. Previamente, los padres realizaron las autorizaciones correspondientes para que los chicos se trasladen hasta el complejo junto al equipo terapéutico, en un colectivo que el Gobierno de la provincia pone a disposición para este tipo de actividades”, detalló García.

Asimismo, comentó que antes de la salida se realizó una reunión conjunta con los adolescentes y el equipo de salud, con el fin de enmarcar la actividad y acordar pautas de convivencia, resaltando los valores propios del grupo, como el respeto, la importancia del otro y el acompañamiento mutuo. “Si bien es una actividad divertida, requiere estar atentos y cuidar al otro”, remarcó.

Durante la jornada, los adolescentes disfrutaron plenamente de las instalaciones del parque, acompañándose entre ellos y planteándose objetivos comunes, como participar de distintos juegos, lanzarse por los toboganes o aprender a nadar. “Fueron acciones que involucraron a la comunidad y a la sociabilidad, aspectos que se fueron profundizando a lo largo de la experiencia”, indicó el profesional.

Más adelante, García señaló que la visita al Parque Acuático constituyó el segundo encuentro del taller “Mi verano ideal”. En el primero, los adolescentes expresaron, por medio de notas escritas que depositaron en una caja, cómo imaginan un verano que contribuya a su bienestar y disfrute, de manera similar a lo que ocurre durante el período escolar.

Finalmente, informó que el espacio destinado a los adolescentes funciona durante todo el año, con jornadas semanales que se dan los días miércoles de 9.30 a 11 horas, donde se abordan distintas temáticas que tienen que ver con prácticas de prevención, promoción y asistencia en salud mental, algunas propuestas por el equipo y otras surgidas de las inquietudes de los propios jóvenes. Y mencionó, que tienen planificado seguir desarrollando actividades para fortalecer la noción de comunidad dentro del grupo.







